https://sputnik-georgia.ru/20241022/oppozitsiya-ne-smozhet-vyigrat-vybory-v-parlament-gruzii-bez-provokatsiy--prognoz-eksperta--290482909.html

Оппозиция не сможет выиграть выборы в парламент Грузии без провокаций – прогноз эксперта

Оппозиция не сможет выиграть выборы в парламент Грузии без провокаций – прогноз эксперта

Sputnik Грузия

Майя Николеишвили сделала прогноз на предстоящие выборы и дальнейшее развитие событий в Грузии 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T19:13+0400

2024-10-22T19:13+0400

2024-10-22T19:13+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Оппозиция, учитывая отсутствие поддержки среди населения и аргументированной предвыборной программы, не сможет выиграть выборы в парламент Грузии 26 октября, если только не произойдут провокации, сказала эксперт Майя Николеишвили в интервью Sputnik Грузия. Согласно опросам общественного мнения, шанс пройти в парламент есть только у пяти избирательных субъектов. Во всех случаях наибольшей поддержкой среди них пользуется правящая партия "Грузинская мечта", правда, одни опросы говорят, что "Грузинская мечта" вновь победит, а другие – что оппозиционеры суммарно наберут больше голосов. По ее словам, никаких козырей, которые могли бы переломить настроения в грузинском обществе, у оппозиции просто быть не может. Она выразила уверенность в том, что "Грузинская мечта" одержит уверенную победу. "То, что "Грузинская мечта" не то что преодолеет, а придет уверенным большинством, в этом я уверена", - сказала Николеишвили. По ее словам, от оппозиции преодолеть барьер в 5% и пройти в парламент точно смогут две коалиции. Первая – это прозападная "Сильная Грузия", костяком которой является партия "Лело для Грузии", созданная основателями одного из крупнейших банков страны TBC Bank Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>В коалицию "Сильная Грузия" также входят партии "Для народа" (Анна Долидзе), "Граждане" (Алеко Элисашвили) и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы" (Леван Цуцкиридзе).Николеишвили также считает, что в парламент пройдет объединение консервативных партий и движений, включая ультраправых. Они идут на выборы под партийным списком "Альянса патриотов Грузии".Кроме того, шанс попасть в парламент Грузии есть либо у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", либо у партии "Гирчи – новый политический центр"."Здесь сработает фактор тех людей, которые не хотят поддерживать ни "Грузинскую мечту", ни "Нацдвижение". Я общаюсь с населением и знаю, что именно такие избиратели голосуют либо за Гахария, либо за "Гирчи" Яго Хвичия. Кто из них преодолеет барьер, увидим 26-го", - сказала Николеишвили.Эксперт полагает, что бывшая правящая партия "Единое национальное движение", которая идет на выборы в коалиции с партиями ее бывших членов – "Стратегия Агмашенебели" (Георгий Вашадзе) и "Европейская Грузия" (Акакий Бобохидзе), на этот раз в парламент может не попасть. Шансы партий на выборах в Грузии – свежие рейтинги>>"Что касается "Национального движения", то я очень сомневаюсь, так как большая часть населения даже не поняла, кто остался в "Нацдвижении", а кто – нет", - сказала Николеишвили.Также у нее неблагоприятный прогноз для "Коалиции за перемены", в которую входят партии бывших членов "Нацдвижения" – "Ахали" (Ника Мелия, Ника Гварамия), "Дроа" (Элене Хоштария) и "Гирчи – больше свободы" (Зура Джапаридзе).По словам Николеишвили, представители прежней власти в свое время совершили много зла, а сейчас, вместо того, чтобы как-то обуздать свои желания и отстраниться от власти, они вновь стремятся к ней.При этом она отметила, что в действительности "Грузинской мечте" противостоит не оппозиция, а представители Запада. "(Правящей партии – ред.) противостоит не местная оппозиция, а политическое рейдерство в лице некоторых еврокомиссаров и послов стран ЕС", - сказала Николеишвили.На вопрос, какого развития событий следует ждать, если выборы выиграет "Грузинская мечта", эксперт сказала, что революции не будет. Санкции в отношении Грузии имели обратный результат – Иванишвили>>"Они (представители Запада – ред.) сами устроить переворот не могут, а у оппозиции нет тех сил на революционные сценарии", - заявила Николеишвили.В случае победы "Грузинской мечты" эксперт не исключила ужесточение введенных против Грузии ограничений, включая приостановку действующего с 2017 года безвиза с ЕС.Она подчеркнула, что Грузия пережила 1990-е годы, когда не было отопления, пережила войны, так что в случае чего даже без SWIFT проживет.Более того, она отметила, что у Грузии, Азербайджана и Южного Кавказа в целом намного больше перспектив, чем у находящегося в состоянии рецессии Евросоюза."Был период, когда мы не замечали соседей и как будто все жили в Европе. Как будто рядом Италия и Франция. И почему-то это культивировалось. Но сейчас идет осознание того, что мы на Южном Кавказе. Что мы находимся здесь, в самом удачном месте, и здесь – Средний коридор и другие интересы", - заявила Николеишвили.Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , георгий гахария, мамука хазарадзе, альянс патриотов грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение