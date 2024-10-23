https://sputnik-georgia.ru/20241023/posle-intervyu-ivanishvili-dazhe-kollektivnyy-zapad-sbavil-oboroty-290508692.html

После интервью Иванишвили даже коллективный Запад сбавил "обороты"

После интервью Иванишвили даже коллективный Запад сбавил "обороты"

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik, гендиректор и главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно... 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T19:28+0400

2024-10-23T19:28+0400

2024-10-23T19:47+0400

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Ещё несколько дней назад сценарий на 26 октября и последующие дни был тревожным, но ситуация изменилась к лучшему. Сегодня, когда до парламентских выборов осталось три дня, можно с уверенностью заявить, что партия власти после недавних разоблачений, которые сделал в интервью телекомпании "ИМЕДИ" председатель и учредитель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, обречена на победу – войдёт она в Парламент простым большинством или конституционным. Что повлияло на изменение ситуации? Почему высокопоставленный чиновник Госдепа позвонил в Киев и предостерёг киевскую власть от вмешательства в грузинские выборы, в том числе – от попыток заслать в Грузию вооружённый десант с целью освобождения Саакашвили и помощи радикальной оппозиции? Это произвело эффект приблизительно такой же, как перед парламентскими выборами 2012 года – появление видеокадров о пытках в тюрьмах во времена режима Саакашвили. Нужно быть законченным проходимцем, чтобы после августа 2008 года, во второй раз убедившись – Запад считает граждан Грузии пушечным мясом, – всё же дать голос партии Саакашвили и ещё трём оппозиционным партиям, которые практически являются одним антигосударственным и антироссийским альянсом, созданным на базе "Национального движения". Таким образом, партия власти получит голоса колеблющейся части избирателей. Даже коллективный Запад сбавил после этого "обороты". Например, посол США поздним вечером посетила президента Грузии, после чего последняя публично отказалась от идеи формирования Временного правительства (госпожа Саломе Зурабишвили мыслит штампами вековой давности, когда грузинские меньшевики укомплектовывали такие правительства). Кроме компромата, озвученного Иванишвили, "Партию глобальной войны" (группы недоброжелателей Грузии, скрывающиеся под маской её "друзей" в Конгрессе США и в Европарламенте, которые периодически принимают различные акты "дружественной поддержки Грузии") обескуражило, что оппозиция пару дней тому назад не смогла вывести на заключительный митинг в поддержку евроатлантического курса Грузии больше 10 тысяч сторонников, большая часть из которых была одурманенная пропагандой иностранных агентов – неправительственных организаций и медиа – молодёжь от 15 до 22 лет, увлечённых "революционной романтикой". Справедливости ради надо отметить, что эта молодёжь запретила выступать на митинге оппозиционным политикам. Что касается оппозиции, она сегодня дискредитирована по всем статьям. Продажные предатели родины с изуродованной психикой, которые всю жизнь ничего тяжелее авторучки в руках не держали, всю жизнь получали гранты за шпионаж, саботаж, пропаганду и агитацию. Граница между радикальными оппозиционными партиями, обслуживающими их СМИ и неправительственными организациями давно стёрта. Трамп признал, что гитлеровскую Германию победила Россия>>Их цель – реванш и репрессии, но злиться на них – всё равно, что злиться на летящую в тебя пулю, когда пистолет, из которого она выпущена, в руках Вашингтона и его наймитов из Брюсселя. На родине Руставели – Первом и Главном Уделе Пресвятой Богородицы, где Храм Светицховели хранит хитон Иисуса, где 100 тысяч мучеников, причисленных к лику святых, были казнены за то, что не отреклись от христианства после захвата Тбилиси хорезмийским султаном Джалал ад-Дином в 1226 году, по определению не могут властвовать атеисты, секстанты и либертарианцы.Либерализм подразумевает полную свободу, а грузинские неолибералы, находясь в меньшинстве, диктуют свою волю большинству — какие же они после этого либералы?! Скорее, неонацисты, как украинские бандеровцы, но дело не только в либерализме. Путин отвесил оплеуху Западу, сняв последние визовые ограничения для граждан Грузии>>Дело – в том, что Православие и гетеросексуальная ориентация накрепко привязаны агентами западного влияния к России, "к отсталости", к "тёмным порочным грузинским традициям", и наоборот – все "прелести" гомосексуальной пропаганды и безверие – к свободе, "демократии" и "западным ценностям". Вот тут они и просчитались. Потому что Грузия, хотя и опустевшая наполовину (безвиз был методом уменьшения населения страны, вынужденного эмигрировать на заработки), всё равно идентифицирует себя с традиционными ценностями, браком как союзом мужчины и женщины, и с православием, а также исламом и другими традиционными религиями. Да, оппозиция наполовину выдохлась. Бидзина Иванишвили спровоцировал их на протесты принятием двух законов – об иноагентах и запрете гомопропаганды. Но пока не начнёт работать новоизбранный парламент и пока не пройдут президентские выборы в США, можно ждать любых провокаций. Ситуация полностью стабилизируется после завершения войны на Украине, что произойдёт не завтра.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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политика, аналитика, грузия, абхазия, киев, сша, бидзина иванишвили, арно хидирбегишвили, ираклий гарибашвили, европарламент