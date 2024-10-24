https://sputnik-georgia.ru/20241024/gruziya-budet-naibolee-gotova-k-integratsii-v-es-k-2030-godu--premer-290518629.html

Грузия будет наиболее готова к интеграции в ЕС к 2030 году – премьер

Грузия будет наиболее готова к интеграции в ЕС к 2030 году – премьер

Sputnik Грузия

В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз 24.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-24T14:52+0400

2024-10-24T14:52+0400

2024-10-24T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Власти Грузии поставили перед собой амбициозную цель и намерены создать все условия для того, чтобы страна стала полноправным членом Евросоюза к 2030 году, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. В настоящее время руководство Евросоюза заявило о приостановке интеграции Грузии.Как отметил глава правительства, Грузия достигнет прогресса как с точки зрения выполнения обязательств, так и с точки зрения экономического прогресса, демократии, прав человека или в любом другом аспекте, который связан с развитием страны. "У нас будет очень серьезный прогресс по всем направлениям, что важно для укрепления нашей страны, для улучшения условий жизни населения", - заявил премьер. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. Папуашвили: заявление министров 13 стран ЕС по Грузии – это вмешательство в выборы >>В середине сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>> Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, евросоюз, грузия - евросоюз