https://sputnik-georgia.ru/20241025/novoe-vodokhranilische-postroyat-na-vostoke-gruzii-290530146.html

Новое водохранилище построят на востоке Грузии

Новое водохранилище построят на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Так как оросительная вода имеет огромное значение для урожайности, у Минсельхоза Грузии – серьезный план в направлении мелиорации 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T17:31+0400

2024-10-25T17:31+0400

2024-10-25T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить новое водохранилище в регионе Кахети на востоке страны, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в эфире телеканала "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Власти Грузии активно борются с проблемой водоснабжения в селах, возникшей из-за устаревшей системы водопроводов и отсутствия необходимой инфраструктуры. Обеспечение всех регионов страны постоянной питьевой и поливной водой – один из важных приоритетов правительства. По словам Шамугия, в связи с тем, что оросительная вода имеет огромное значение для урожайности, у Минсельхоза – серьезный план в направлении мелиорации. Кроме того, в ходе своего интервью глава Минсельхоза рассказал о росте производства грузинской сельхозпродукции благодаря поддержке министерством фермеров. Шамугия назвал фундук одним из важных продуктов, в производство которого включены десятки тысяч фермеров. С ноября 2022 года Минсельхоз реализует программу содействия производству фундука. "Все это уже дало нам конкретные результаты, и в этом году мы имеем гораздо лучшие показатели как в качественном, так и в количественном отношении. В этом сезоне у нас рост экспорта фундука на 45%, что является очень хорошим показателем, и мы рассчитываем сохранить эту тенденцию роста до конца года", – заявил Шамугия. Грузия заработала более 53 млн долларов на экспорте фундука>>В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получают от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Кроме того, борьба с мраморными клопами в садах ведется в рамках госпрограммы. В этом году термическим туманом обработано 213 750 га территории, с помощью технологии холодного опрыскивания обработано 107 601 га территории, установлено 7 019 единиц феромонных ловушек и 153 584 единицы феромона "привлекай и разрушай". Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Также министр отметил и успехи страны в производстве голубики в последние годы. Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. Грузия лидирует в рейтинге быстрорастущих экспортеров голубики>>По данным Минсельхоза страны, с 1 мая по 27 июня 2024 года из Грузии уже вывезли 3,7 тысячи тонн голубики, в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ягоды вывезли на сумму 22 миллионов долларов, что в 2,7 раза больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Как отметил министр, ведомство продолжит активную поддержку сельскохозяйственной отрасли. Как ранее сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, финансирование сельского хозяйства в 2025-2028 годах составит 3 миллиарда лари (1,1 миллиарда доллара). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, кахети, отар шамугия , шалва папуашвили