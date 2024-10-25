https://sputnik-georgia.ru/20241025/novoe-vodokhranilische-postroyat-na-vostoke-gruzii-290530146.html
Новое водохранилище построят на востоке Грузии
Новое водохранилище построят на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Так как оросительная вода имеет огромное значение для урожайности, у Минсельхоза Грузии – серьезный план в направлении мелиорации 25.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-25T17:31+0400
2024-10-25T17:31+0400
2024-10-25T17:31+0400
грузия
новости
тбилиси
кахети
отар шамугия
шалва папуашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269916161_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_ec7c3eacf543d6635821b1334d915e21.jpg
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить новое водохранилище в регионе Кахети на востоке страны, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в эфире телеканала "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Власти Грузии активно борются с проблемой водоснабжения в селах, возникшей из-за устаревшей системы водопроводов и отсутствия необходимой инфраструктуры. Обеспечение всех регионов страны постоянной питьевой и поливной водой – один из важных приоритетов правительства. По словам Шамугия, в связи с тем, что оросительная вода имеет огромное значение для урожайности, у Минсельхоза – серьезный план в направлении мелиорации. Кроме того, в ходе своего интервью глава Минсельхоза рассказал о росте производства грузинской сельхозпродукции благодаря поддержке министерством фермеров. Шамугия назвал фундук одним из важных продуктов, в производство которого включены десятки тысяч фермеров. С ноября 2022 года Минсельхоз реализует программу содействия производству фундука. "Все это уже дало нам конкретные результаты, и в этом году мы имеем гораздо лучшие показатели как в качественном, так и в количественном отношении. В этом сезоне у нас рост экспорта фундука на 45%, что является очень хорошим показателем, и мы рассчитываем сохранить эту тенденцию роста до конца года", – заявил Шамугия. Грузия заработала более 53 млн долларов на экспорте фундука>>В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получают от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Кроме того, борьба с мраморными клопами в садах ведется в рамках госпрограммы. В этом году термическим туманом обработано 213 750 га территории, с помощью технологии холодного опрыскивания обработано 107 601 га территории, установлено 7 019 единиц феромонных ловушек и 153 584 единицы феромона "привлекай и разрушай". Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Также министр отметил и успехи страны в производстве голубики в последние годы. Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. Грузия лидирует в рейтинге быстрорастущих экспортеров голубики>>По данным Минсельхоза страны, с 1 мая по 27 июня 2024 года из Грузии уже вывезли 3,7 тысячи тонн голубики, в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ягоды вывезли на сумму 22 миллионов долларов, что в 2,7 раза больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Как отметил министр, ведомство продолжит активную поддержку сельскохозяйственной отрасли. Как ранее сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, финансирование сельского хозяйства в 2025-2028 годах составит 3 миллиарда лари (1,1 миллиарда доллара). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1e/269916161_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_c35af4036d6e476f55d14ac3fbb7210f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, кахети, отар шамугия , шалва папуашвили
грузия, новости, тбилиси, кахети, отар шамугия , шалва папуашвили
Новое водохранилище построят на востоке Грузии
Так как оросительная вода имеет огромное значение для урожайности, у Минсельхоза Грузии – серьезный план в направлении мелиорации
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Правительство Грузии планирует построить новое водохранилище в регионе Кахети на востоке страны, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в эфире телеканала "Имеди".
Власти Грузии активно борются с проблемой водоснабжения в селах, возникшей из-за устаревшей системы водопроводов и отсутствия необходимой инфраструктуры. Обеспечение всех регионов страны постоянной питьевой и поливной водой – один из важных приоритетов правительства.
"Впервые в истории независимой Грузии мы начинаем изучать вопрос строительства водохранилища и реализовывать соответствующие меры. В Кахетии планируется построить это водохранилище, что станет важнейшим проектом для всего Кахетинского региона", – заявил Шамугия.
По словам Шамугия, в связи с тем, что оросительная вода имеет огромное значение для урожайности, у Минсельхоза – серьезный план в направлении мелиорации.
Кроме того, в ходе своего интервью глава Минсельхоза рассказал о росте производства грузинской сельхозпродукции благодаря поддержке министерством фермеров.
Шамугия назвал фундук одним из важных продуктов, в производство которого включены десятки тысяч фермеров. С ноября 2022 года Минсельхоз реализует программу содействия производству фундука.
"Все это уже дало нам конкретные результаты, и в этом году мы имеем гораздо лучшие показатели как в качественном, так и в количественном отношении. В этом сезоне у нас рост экспорта фундука на 45%, что является очень хорошим показателем, и мы рассчитываем сохранить эту тенденцию роста до конца года", – заявил Шамугия.
В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.
По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получают от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар.
Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов. В 2024 году около 95 тысяч фермеров воспользовались программой и получили целевую помощь на сумму более 21,5 миллиона лари. В настоящее время в кадастре фундука зарегистрировано более 45 тысяч гектаров фундуковых садов.
Кроме того, борьба с мраморными клопами в садах ведется в рамках госпрограммы. В этом году термическим туманом обработано 213 750 га территории, с помощью технологии холодного опрыскивания обработано 107 601 га территории, установлено 7 019 единиц феромонных ловушек и 153 584 единицы феромона "привлекай и разрушай".
Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат.
Также министр отметил и успехи страны в производстве голубики в последние годы.
"Голубика является для нас совершенно новой культурой, несколько лет назад у нас не было производства и экспорта голубики. В этом году мы уже экспортировали голубику на 28 миллионов долларов, ожидаем гораздо больших результатов в ближайшие годы", – отметил Шамугия.
Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему.
По данным Минсельхоза страны, с 1 мая по 27 июня 2024 года из Грузии уже вывезли 3,7 тысячи тонн голубики, в 2,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ягоды вывезли на сумму 22 миллионов долларов, что в 2,7 раза больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года.
Как отметил министр, ведомство продолжит активную поддержку сельскохозяйственной отрасли.
Как ранее сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, финансирование сельского хозяйства в 2025-2028 годах составит 3 миллиарда лари (1,1 миллиарда доллара).