https://sputnik-georgia.ru/20241025/v-gruzii-pererabotali-rekordnoe-kolichestvo-vinograda--premer-290529201.html

В Грузии переработали рекордное количество винограда – премьер

В Грузии переработали рекордное количество винограда – премьер

Sputnik Грузия

В Кахети и Рача-Лечхуми было переработано более 290 тысяч тонн винограда, а доход, полученный от продажи винограда, достиг 390 миллионов лари, заявил премьер 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T12:58+0400

2024-10-25T12:58+0400

2024-10-25T12:58+0400

грузия

экономика

новости

ираклий кобахидзе

кахети

грузинское вино

вино и виноделие грузии

виноград

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/02/282855678_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6f0bcea67af9da23b7a4b59082dc7208.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Винные заводы в Грузии переработали рекордное количество винограда в ходе Ртвели 2024 – до 320 тысяч тонн, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Сбор урожая винограда, который начинается в Грузии осенью с региона Кахети и продолжается на родине знаменитой хванчкары – Раче, а затем в Лечхуми, подошел к концу. Виноград сдали свыше 20 тысяч фермеров, заработав при этом до 450 миллионов лари. По словам премьера, виноград сдали более 21,3 тысячи фермеров. "В Кахети и Рача-Лечхуми было переработано более 290 тысяч тонн винограда, а доход, полученный от продажи винограда, достиг 390 миллионов лари. Что очень важно для каждого виноградаря нашей страны", - отметил он. По словам премьера, субсидирование ртвели в текущем году помогло своевременно собрать урожай и увеличить доходы фермеров. Всего в процессе приема винограда было задействовано 600 компаний – как крупных производителей вина, так и средних и малых погребов, что тоже очень важно, сказал он. По его словам, виноделие является особо важной отраслью экономики Грузии, развитие которого напрямую связано с укреплением грузинской деревни в целом, и забота в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем. Помощь виноградарям Чтобы способствовать реализации урожая фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии субсидирует ртвели и в 2024 году. По распоряжению правительства госсубсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Кроме того, с 13 сентября фермеры могут сдать виноград сорта "саперави" в государственное винодельческое предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" по цене 1,5 лари за 1 кг. Ртвели 2024: грузинские фермеры установили рекорд по сдаче винограда >>А тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой. Также, по решению правительства, как и в прошлом, так и в этом году действуют субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства хванчкары в размере 4 лари за 1 кг. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. Побитый градом виноград фермеры сдают на госпредприятия в Кахети >>В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов. Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари. Грузинское вино Грузия в первом полугодии 2024 года экспортировала 54,5 миллиона литров вина на сумму 156,7 миллиона долларов в 61 страну мира. Объем экспорта и доходы от продаж грузинского вина выросли на 26 и 24% соответственно. Значительный рост экспорта грузинского вина зафиксирован в Польшу, США, Германию, Великобританию, Канаду и Турцию. Уже многие годы Россия остается главным покупателем грузинского вина, на ее долю приходится около 79% всего экспорта грузинского вина. По данным за 2023 год, вино занимало третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Согласно данным "Сакстата", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, кахети, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноград