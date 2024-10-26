https://sputnik-georgia.ru/20241026/evrointegratsiya-i-koalitsionnoe-pravlenie-za-chto-progolosovali-lidery-oppozitsii-290562868.html

Евроинтеграция и коалиционное правление: за что проголосовали лидеры оппозиции?

Евроинтеграция и коалиционное правление: за что проголосовали лидеры оппозиции?

Sputnik Грузия

В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T12:22+0400

2024-10-26T12:22+0400

2024-10-26T13:22+0400

парламентские выборы в грузии 2024

политика

грузия

новости

европа

ника гварамия

георгий гахария

мамука хазарадзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий и коалиций проголосовали за европейское будущее Грузии и формирование коалиционного правления страной на парламентских выборах 2024 года, заявили они. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Гварамия выразил уверенность, что оппозиция победит на парламентских выборах, и это, по его словам, обязательно будет отпраздновано. Принять участие в выборах и проголосовать за возвращение страны в "нормальное состояние", что подразумевает ее свободное, демократическое и европейское развитие, избирателей призвал лидер партии "Гахария – За Грузию" Георгий Гахария. По его словам, основная задача власти и ЦИК – отразить результаты выборов адекватно и объективно. Председатель "Единого национального движения" Тина Бокучава выразила уверенность, что в результате выборов страну возглавит коалиционное правительство. За начало реализации настоящих реформ в Грузии проголосовал лидер коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" Мамука Хазарадзе. По его словам, очереди на избирательных участках указывают на то, что граждане осознали, насколько важно их участие в выборах. Явка на выборах в Грузии на 10:00 составила 9,27%>>По данным ЦИК, в Грузии на парламентских выборах на 10:00 часов утра проголосовали 324 197 человек, что составляет 9,27% от общего числа избирателей. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. "Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, европа, ника гварамия, георгий гахария, мамука хазарадзе, единое национальное движение