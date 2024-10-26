https://sputnik-georgia.ru/20241026/evrointegratsiya-i-koalitsionnoe-pravlenie-za-chto-progolosovali-lidery-oppozitsii-290562868.html
Евроинтеграция и коалиционное правление: за что проголосовали лидеры оппозиции?
Евроинтеграция и коалиционное правление: за что проголосовали лидеры оппозиции?
Sputnik Грузия
В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T12:22+0400
2024-10-26T12:22+0400
2024-10-26T13:22+0400
парламентские выборы в грузии 2024
политика
грузия
новости
европа
ника гварамия
георгий гахария
мамука хазарадзе
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий и коалиций проголосовали за европейское будущее Грузии и формирование коалиционного правления страной на парламентских выборах 2024 года, заявили они. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Гварамия выразил уверенность, что оппозиция победит на парламентских выборах, и это, по его словам, обязательно будет отпраздновано. Принять участие в выборах и проголосовать за возвращение страны в "нормальное состояние", что подразумевает ее свободное, демократическое и европейское развитие, избирателей призвал лидер партии "Гахария – За Грузию" Георгий Гахария. По его словам, основная задача власти и ЦИК – отразить результаты выборов адекватно и объективно. Председатель "Единого национального движения" Тина Бокучава выразила уверенность, что в результате выборов страну возглавит коалиционное правительство. За начало реализации настоящих реформ в Грузии проголосовал лидер коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" Мамука Хазарадзе. По его словам, очереди на избирательных участках указывают на то, что граждане осознали, насколько важно их участие в выборах. Явка на выборах в Грузии на 10:00 составила 9,27%>>По данным ЦИК, в Грузии на парламентских выборах на 10:00 часов утра проголосовали 324 197 человек, что составляет 9,27% от общего числа избирателей. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. "Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, европа, ника гварамия, георгий гахария, мамука хазарадзе, единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, европа, ника гварамия, георгий гахария, мамука хазарадзе, единое национальное движение
Евроинтеграция и коалиционное правление: за что проголосовали лидеры оппозиции?
12:22 26.10.2024 (обновлено: 13:22 26.10.2024)
В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий и коалиций проголосовали за европейское будущее Грузии и формирование коалиционного правления страной на парламентских выборах 2024 года, заявили они.
В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
"Я проголосовал за перемены, за европейское будущее Грузии, за коалиционное правление и отказался от прошлого. Призываю всех во время голосования подумать о наших детях, наших предках, их наследии и повести Грузию к тому, что является ее историческим выбором. И каков выбор будущих поколений? Это Европа", - заявил один из лидеров "Коалиции за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" Ника Гварамия.
Гварамия выразил уверенность, что оппозиция победит на парламентских выборах, и это, по его словам, обязательно будет отпраздновано.
Принять участие в выборах и проголосовать за возвращение страны в "нормальное состояние", что подразумевает ее свободное, демократическое и европейское развитие, избирателей призвал лидер партии "Гахария – За Грузию" Георгий Гахария.
По его словам, основная задача власти и ЦИК – отразить результаты выборов адекватно и объективно.
"Я призываю всех прекратить эти мечты. Мы должны перестать мечтать и перейти к делу и, как можно скорее, привести страну к пути европейского объединения", - сказал Гахария.
Председатель "Единого национального движения" Тина Бокучава выразила уверенность, что в результате выборов страну возглавит коалиционное правительство.
"Я уверена, что это будет день великой национальной победы, которая приведет к смене правительства, приходу к власти коалиционных сил, которые обязательно в кратчайшие сроки введут нашу страну в Евросоюз. И каждый гражданин Грузии будет иметь шанс на европейское благополучие", - сказала Бокучава.
За начало реализации настоящих реформ в Грузии проголосовал лидер коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" Мамука Хазарадзе.
"Я проголосовал за реальную альтернативу в этой стране, за начало периода, когда в этой стране начнутся настоящие реформы, когда мы будем частью Европы", - заявил Хазарадзе.
По его словам, очереди на избирательных участках указывают на то, что граждане осознали, насколько важно их участие в выборах.
По данным ЦИК, в Грузии на парламентских выборах на 10:00 часов утра проголосовали 324 197 человек, что составляет 9,27% от общего числа избирателей.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.