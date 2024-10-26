https://sputnik-georgia.ru/20241026/izuchite-fakty-nasiliya--narodnyy-zaschitnik-obratilsya-k-mvd-gruzii-290597502.html

Изучите факты насилия — Народный защитник обратился к МВД Грузии

Изучите факты насилия — Народный защитник обратился к МВД Грузии

Sputnik Грузия

За ходом выбором наблюдали более 1 700 представителей от международных организаций и более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T20:31+0400

2024-10-26T20:31+0400

2024-10-26T20:31+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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нпо "ассоциация молодых юристов грузии"

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Народный защитник Грузии призывает правоохранительные органы изучить и дать оценку всем возможным преступным и противоправным инцидентам на избирательных участках и отреагировать на них. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации аппарата Народного защитника на участках, по данным на 17:30, зафиксированы следующие инциденты: "С учетом распространенной информации, причиной инцидентов, напряженности и противостояния на избирательных участках и рядом с ними в ряде случае были процедурные нарушения, но в большинстве случаев инциденты были вызваны мобилизацией различных групп рядом с участками", - отмечает Народный защитник. Парламентские выборы в Грузии завершились>>Избиратели в субботу выбирали 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Как прошел день выборов в Грузии? Видео>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводились выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдали более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика, зугдиди, горийский район, тбилиси, нпо "ассоциация молодых юристов грузии"