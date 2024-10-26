https://sputnik-georgia.ru/20241026/parlamentskie-vybory-v-gruzii-zavershilis-290595633.html

Парламентские выборы в Грузии завершились

Парламентские выборы в Грузии завершились

Sputnik Грузия

Избирательные участки открылись по плану в 08:00 и закрылись в 20:00 26.10.2024, Sputnik Грузия

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Голосование на парламентских выборах в Грузии завершилось – избирателям был предоставлен выбор между 18 избирательными субъектами. Избирательные участки открылись по плану в 08:00 и закрылись в 20:00. В течение дня были зафиксированы случаи драки у избирательных участков в районах Глдани и Исани в Тбилиси, в городе Зугдиди (регион Самегрело), в городе Гори (регион Шида Картли) и в селе Кизиладжло района Дманиси (регион Квемо Картли).Кроме того, был один случай демонстративного вброса бюллетеней в урну в селе Садахло Марнеульского района (регион Квемо Картли). МВД возбудило уголовное дело по статье "Фальсификация выборов".Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что именно они выигрывают выборы, и поэтому оппозиционеры устраивают провокации, а оппозиция в ответ сказала, что правящая партия перешла на насилие от безысходности.Еще один инцидент произошел у центрального офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение" на окраине Тбилиси. По данным СМИ, группа агрессивно настроенных молодых людей, примерно из десяти человек, явилась на территорию офиса партии и начала оскорблять находящихся там людей.Рано радоваться! Партия власти и оппоненты спешат отмечать победу на выборах в Грузии>>Словесная перепалка переросла в драку. До приезда полиции, они сели в машины, на которых приехали, и покинули территорию. Из окна одной из машин развевался флаг "Грузинской мечты".Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Для голосования на территории Грузии было открыто 3 044 избирательных участка. Еще 67 участков открыли за рубежом – в 53 городах 42 стран. Общее количество избирателей - 3 508 294 гражданина.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024