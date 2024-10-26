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Самые активные округа на выборах в Грузии — последние данные
Самые активные округа на выборах в Грузии — последние данные
Sputnik Грузия
В столице Грузии самая высокая явка была зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T14:37+0400
2024-10-26T14:37+0400
2024-10-26T15:21+0400
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Самая высокая явка на парламентских выборах фиксируется в горном регионе Грузии Рача-Лечхуми, где к 12:00 по тбилисскому времени проголосовало более трети избирателей, говорится в материалах ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в Грузии к 12:00 проголосовали 22,22% избирателей. Высокая явка избирателей наблюдается также в Кахети, где проголосовали 23,85%, в Мцхета-Мтианети – 23,53% и в Тбилиси – 23,18 %.Выборы в парламент Грузии 2024 – все, что надо знать >>В столице Грузии самая высокая явка зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало. При этом в Ваке к 12:00 на выборы уже пришла четверть всех избирателей района. Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 12:00:Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. "Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, тбилиси, мцхета-мтианети, кахети
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, тбилиси, мцхета-мтианети, кахети
Самые активные округа на выборах в Грузии — последние данные
14:37 26.10.2024 (обновлено: 15:21 26.10.2024)
В столице Грузии самая высокая явка была зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Самая высокая явка на парламентских выборах фиксируется в горном регионе Грузии Рача-Лечхуми, где к 12:00 по тбилисскому времени проголосовало более трети избирателей, говорится в материалах ЦИК.
Всего в Грузии к 12:00 проголосовали 22,22% избирателей. Высокая явка избирателей наблюдается также в Кахети, где проголосовали 23,85%, в Мцхета-Мтианети – 23,53% и в Тбилиси – 23,18 %.
В столице Грузии самая высокая явка зафиксирована в районах Мтацминда, Ваке и Сабуртало. При этом в Ваке к 12:00 на выборы уже пришла четверть всех избирателей района.
Данные по явке в регионах Грузии и Тбилиси на 12:00:
Самегрело-Земо Сванети – 21,51% (72 443)
Аджария – 19,83%% (62 876)
Тбилиси – 23,18% (238 992)
Мцхета-Мтианети – 23,53% (20 903)
Квемо Картли – 20,82% (83 448)
Шида Картли – 21,86% (51 522)
Самцхе-Джавахети – 22,04% (31 651)
Рача-Лечхуми – 31,25% ( 9 096)
Имерети – 22,01% ( 113 536)
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.