https://sputnik-georgia.ru/20241026/v-okruzhnye-komissii-po-strane-postupilo-50-zhalob--tsik-gruzii-290569768.html

В окружные комиссии по стране поступило 50 жалоб – ЦИК Грузии

В окружные комиссии по стране поступило 50 жалоб – ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

Жалоба подается в том случае, если председатели участковых комиссий игнорируют претензии 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T15:39+0400

2024-10-26T15:39+0400

2024-10-26T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В окружные комиссии Грузии, по данным на 13:00, поступило 50 жалоб, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В окружные комиссии жалоба подается в том случае, если председатели участковых комиссий игнорируют претензии, представленные в жалобах. Жалобу могут подать наблюдатели от партий или наблюдательных организаций. Пресс-спикер ЦИК также представила последние данные касательно исправности техники для электронного голосования. Вброс бюллетеней в Марнеули - это поставленный оппозицией спектакль, заявил Мдинарадзе>>"Всего из строя вышло три аппарата верификации (регистрации) и семь аппаратов подсчета голосов, но на этих участках процесс голосования не остановился, и голосование идет при помощи других аппаратов", - заявила Иоселиани. Пресс-спикер ЦИК также призвала население не реагировать на факты дезинформации, распространяемые в социальных сетях. Кроме того, Иоселиани ответила на претензии отдельных наблюдателей и пользователей о том, что вместо жидкости для маркировки, видимой под ультрафиолетом, используется вода, назвав подобную информацию ложью и предложив журналистам на брифинге пройти процедуру маркировки. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Оппозиция после поражения на выборах вновь выйдет на улицы – премьер Грузии>>Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, политика, новости, тбилиси, марнеули