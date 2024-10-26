https://sputnik-georgia.ru/20241026/v-okruzhnye-komissii-po-strane-postupilo-50-zhalob--tsik-gruzii-290569768.html
В окружные комиссии по стране поступило 50 жалоб – ЦИК Грузии
В окружные комиссии по стране поступило 50 жалоб – ЦИК Грузии
Sputnik Грузия
Жалоба подается в том случае, если председатели участковых комиссий игнорируют претензии 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T15:39+0400
2024-10-26T15:39+0400
2024-10-26T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В окружные комиссии Грузии, по данным на 13:00, поступило 50 жалоб, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В окружные комиссии жалоба подается в том случае, если председатели участковых комиссий игнорируют претензии, представленные в жалобах. Жалобу могут подать наблюдатели от партий или наблюдательных организаций. Пресс-спикер ЦИК также представила последние данные касательно исправности техники для электронного голосования. Вброс бюллетеней в Марнеули - это поставленный оппозицией спектакль, заявил Мдинарадзе>>"Всего из строя вышло три аппарата верификации (регистрации) и семь аппаратов подсчета голосов, но на этих участках процесс голосования не остановился, и голосование идет при помощи других аппаратов", - заявила Иоселиани. Пресс-спикер ЦИК также призвала население не реагировать на факты дезинформации, распространяемые в социальных сетях. Кроме того, Иоселиани ответила на претензии отдельных наблюдателей и пользователей о том, что вместо жидкости для маркировки, видимой под ультрафиолетом, используется вода, назвав подобную информацию ложью и предложив журналистам на брифинге пройти процедуру маркировки. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Оппозиция после поражения на выборах вновь выйдет на улицы – премьер Грузии>>Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, политика, новости, тбилиси, марнеули
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, политика, новости, тбилиси, марнеули
В окружные комиссии по стране поступило 50 жалоб – ЦИК Грузии
15:39 26.10.2024 (обновлено: 16:32 26.10.2024)
Жалоба подается в том случае, если председатели участковых комиссий игнорируют претензии
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В окружные комиссии Грузии, по данным на 13:00, поступило 50 жалоб, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
В окружные комиссии жалоба подается в том случае, если председатели участковых комиссий игнорируют претензии, представленные в жалобах. Жалобу могут подать наблюдатели от партий или наблюдательных организаций.
"Основная часть жалоб касается следующих вопросов: нарушение тайны голосования, правил маркировки, факты, произошедшие за пределами участка, агитация, выдворение с участка и нарушение прав наблюдателей. Избирательная администрация в рамках закона изучит их, и будет соответственное реагирование", - сказала Иоселиани.
Пресс-спикер ЦИК также представила последние данные касательно исправности техники для электронного голосования.
"Всего из строя вышло три аппарата верификации (регистрации) и семь аппаратов подсчета голосов, но на этих участках процесс голосования не остановился, и голосование идет при помощи других аппаратов", - заявила Иоселиани.
Пресс-спикер ЦИК также призвала население не реагировать на факты дезинформации, распространяемые в социальных сетях.
"В соцсетях распространилась информация о том, что избирателям якобы раздают заранее заполненные бюллетени. У избирателя есть возможность при получении бюллетеня проверить его на месте. Эта информация манипуляционная и служит умыслу навредить процессу голосования", - отметила Иоселиани.
Кроме того, Иоселиани ответила на претензии отдельных наблюдателей и пользователей о том, что вместо жидкости для маркировки, видимой под ультрафиолетом, используется вода, назвав подобную информацию ложью и предложив журналистам на брифинге пройти процедуру маркировки.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.