https://sputnik-georgia.ru/20241026/vbros-byulleteney-v-marneuli---eto-postavlennyy-oppozitsiey-spektakl-zayavil-mdinaradze-290568340.html

Вброс бюллетеней в Марнеули - это поставленный оппозицией спектакль, заявил Мдинарадзе

Вброс бюллетеней в Марнеули - это поставленный оппозицией спектакль, заявил Мдинарадзе

Sputnik Грузия

В бывшей правящей партии назвали случившееся катастрофой 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T15:09+0400

2024-10-26T15:09+0400

2024-10-26T15:09+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Вброс бюллетеней на одном из избирательных участков в Марнеульском районе (регион Квемо Картли) был поставленным оппозицией спектаклем с участием депутата сакребуло (райсобрание) от правящей партии "Грузинская мечта" для дискредитации выборов, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе. Речь идет об избирательном участке №69 в селе Садахло, где голосование проходит по старой системе - бюллетени опускают в урну, а не помещают в специальный считывающий аппарат. По факту вброса бюллетеней МВД начало расследование по статье "Фальсификация выборов".На вопрос, кто разработал план, он ответил: "Единое национальное движение", которое является бывшей правящей партией. Он назвал подобные действия преступлением и саботажем. "Никто, такими поставленными спектаклями, в котором участвует тот человек, на прямую не нанесет вреда Конституции, Грузии, конституционному строю и безопасности. Я уверен, что подход правоохранительных органов будет таким, что все будут строжайше наказаны – будь то этот человек, или другие люди, которые в течение дня придумают подобное", - сказал Мдинарадзе. Он отметил, что никто не сможет защитить нарушителей закона. Оппозиция после поражения на выборах вновь выйдет на улицы – премьер Грузии>>В "Едином национальном движении" назвали случившееся катастрофой и обвинили председателя ЦИК Георгия Каландаришвили в неорганизованном избирательном процессе.Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат как минимум 5% настоящих голосов избирателей.В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По стране открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 граждан.Наблюдатели зафиксировали первые нарушения на выборах в Грузии>>В субботу также проходят выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.За ходом выбором наблюдают более 1,7 тысячи представителей международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, марнеули, мамука мдинарадзе, квемо картли, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия