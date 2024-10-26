https://sputnik-georgia.ru/20241026/vbros-byulleteney-v-marneuli---rezultaty-golosovaniya-annulirovany--290570007.html

Вброс бюллетеней в Марнеули – результаты голосования аннулированы

Вброс бюллетеней в Марнеули – результаты голосования аннулированы

Sputnik Грузия

Во вбросе бюллетеней обвиняют члена правящей партии, но, как заявили в "Грузинской мечте", он действовал по плану оппозиции 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T15:54+0400

2024-10-26T15:54+0400

2024-10-26T16:22+0400

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мамука мдинарадзе

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Окружная комиссия признала недействительными результаты голосования на избирательном участке №69 Марнеульского района, где произошел вброс бюллетеней, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. Речь идет об избирательном участке №69 в селе Садахло, где голосование проходит по старой системе. Бюллетени забрасывают в урну, а не помещают в специальный считывающий аппарат. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что вброс бюллетеней осуществил депутат местного собрания (райсакребуло) от их партии, действовавший по плану оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Окружная комиссия Марнеули побывала на месте и изучила факт. На участке остановлен процесс голосования. Окружная комиссия незамедлительно созвала заседание, и результаты на этом участке были признаны недействительными", - сказал Иоселиани.Вброс бюллетеней в Марнеули – это поставленный оппозицией спектакль, заявил Мдинарадзе>>По словам Иоселиани, на кадрах видно, что закинувший бюллетени был представителем партии, однако не сказала, какой именно. МВД Грузии уже возбудило уголовное дело по статье "Фальсификация выборов" по факту вброса бюллетеней. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили призвал окружную комиссию Марнеули созвать заседание, разобраться в ситуации и принять соответствующее решение по участку. Он назвал подобное "изолированными управляемыми или манипуляционными случаями", которые вредят избирательной среде , в целом дню голосования и репутации ЦИК. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что вброс бюллетеней перед камерами – план оппозиционной партии "Единое национальное движение" по устройству беспорядков в стране, и пообещал, что все провокаторы будут наказаны. В окружные комиссии по стране поступило 50 жалоб – ЦИК Грузии>>Судя по наличию бейджика, мужчина находился на избирательном участке в качестве наблюдателя.В "Едином национальном движении" назвали происходящее катастрофой и обвинили в произошедшем председателя ЦИК Георгия Каландаришвили за неорганизованный процесс. В субботу в Грузии проходят выборы в парламент Грузии, а также выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. По стране открыто 3044 избирательных участков. Еще 67 участков работают за рубежом – в 53 городах 42 стран. Право голоса имеют 3 508 294 граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, садахло, марнеули, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024