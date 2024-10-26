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Возбуждено уголовное дело: ЦИК прокомментировал вброс бюллетеней в Марнеули
Возбуждено уголовное дело: ЦИК прокомментировал вброс бюллетеней в Марнеули
Sputnik Грузия
Подобные инциденты вредят избирательной среде и репутации института выборов, заявил председатель ЦИК 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. По факту вброса избирательных бюллетеней на участке в Марнеули (регион Квемо Картли) возбуждено уголовное дело, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В СМИ появились кадры, как в Марнеули на участке №69, где голосование проходит по старой системе, неизвестный подходит к урне и забрасывает в нее конверты. Он призвал окружную комиссию Марнеули созвать заседание, разобраться в ситуации и принять соответствующее решение. "В случае подтверждения этой информации избирательная администрация не допустит возможности, чтобы такие изолированно управляемые или манипуляционные случаи навредили бы многомесячным усилиям, которые мы вложили в избирательный процесс", - сказал Каландаришвили. По его словам, все подобные случаи, несмотря на то, подтверждены они или нет, вредят избирательной среде и репутации института выборов. Иванишвили призвал всех идти на выборы>>Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей. Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран. "Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>> Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури. За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций. Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика, марнеули, тбилиси, квемо картли
парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика, марнеули, тбилиси, квемо картли
Возбуждено уголовное дело: ЦИК прокомментировал вброс бюллетеней в Марнеули
13:44 26.10.2024 (обновлено: 14:04 26.10.2024)
Подобные инциденты вредят избирательной среде и репутации института выборов, заявил председатель ЦИК
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. По факту вброса избирательных бюллетеней на участке в Марнеули (регион Квемо Картли) возбуждено уголовное дело, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.
В СМИ появились кадры, как в Марнеули на участке №69, где голосование проходит по старой системе, неизвестный подходит к урне и забрасывает в нее конверты.
"Как мне стало известно, МВД уже возбудило уголовное дело по этому вопросу. И хочу попросить министерство как можно скорее осуществить процедуры, чтобы мы, в рамках своей компетенции, предоставили бы обществу объективную, уточненную информацию", - заявил Каландаришвили.
Он призвал окружную комиссию Марнеули созвать заседание, разобраться в ситуации и принять соответствующее решение.
"В случае подтверждения этой информации избирательная администрация не допустит возможности, чтобы такие изолированно управляемые или манипуляционные случаи навредили бы многомесячным усилиям, которые мы вложили в избирательный процесс", - сказал Каландаришвили.
По его словам, все подобные случаи, несмотря на то, подтверждены они или нет, вредят избирательной среде и репутации института выборов.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.