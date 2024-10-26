https://sputnik-georgia.ru/20241026/ivanishvili-prizval-vsekh-idti-na-vybory-290560398.html
Иванишвили призвал всех идти на выборы
Иванишвили призвал всех идти на выборы
Sputnik Грузия
Основатель "Грузинской мечты" назвал причины поляризации в обществе 26.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-26T11:22+0400
2024-10-26T11:22+0400
2024-10-26T11:31+0400
парламентские выборы
политика
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новости
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Избирателям нужно сделать очень простой выбор – проголосовать либо за тех, кто заботится о народе и стране, либо за выполняющих задания из-за рубежа агентов, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. По его словам, нынешние выборы особенны тем, что у другой страны есть выраженные интересы к Грузии – втянуть ее в войну. И в случае победы "агентуры", она незамедлительно получит это задание. "Это произойдет незамедлительно, и вместо того, чтобы мы заботились о развитии страны, мы получим катастрофу и развалины страны", - сказал Иванишвили. Основатель "Грузинской мечты" отметил важность борьбы с антагонизмом и поляризацией."Мы должны суметь этими выборами освободить политику от криминала. Мы должны суметь получить качественно новое общество, где не будет такого антагонизма, где не будет такого языка ненависти, не будет такой поляризации", - сказал Иванишвили."Сегодня вечером все будут победителями" – президент Грузии после голосования>>Он также назвал причины нынешнего уровня поляризации в стране. "Основанием для поляризации является как раз таки то, что одна часть политиков заботится о том и пытается вывести страну на победную и повести к победе, а вторая часть, которая служит иностранной стране, названные агентурой политики, пытаются сделать то, что нужно иностранной стране", - отметил Иванишвили.На избирательный участок Иванишвили пришел не один. Его сопровождали супруга Екатерина Хведелидзе и сыновья Цотне и Бера с супругой Нанукой Гудавадзе. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран."Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Иванишвили призвал всех идти на выборы
11:22 26.10.2024 (обновлено: 11:31 26.10.2024)
Основатель "Грузинской мечты" назвал причины поляризации в обществе
ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Избирателям нужно сделать очень простой выбор – проголосовать либо за тех, кто заботится о народе и стране, либо за выполняющих задания из-за рубежа агентов, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.
В парламентских выборах участвуют 18 избирательных субъектов. Выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
"Хочу призвать общество идти на выборы. Выбор нужно сделать очень простой – либо мы выбираем правительство, которое будет служить вам, грузинскому народу, грузинскому обществу, нашей родине, будет заботиться о стране, либо иностранных агентов, которые будут выполнять задания другой страны", - сказал Иванишвили после голосования.
По его словам, нынешние выборы особенны тем, что у другой страны есть выраженные интересы к Грузии – втянуть ее в войну. И в случае победы "агентуры", она незамедлительно получит это задание.
"Это произойдет незамедлительно, и вместо того, чтобы мы заботились о развитии страны, мы получим катастрофу и развалины страны", - сказал Иванишвили.
Основатель "Грузинской мечты" отметил важность борьбы с антагонизмом и поляризацией.
"Мы должны суметь этими выборами освободить политику от криминала. Мы должны суметь получить качественно новое общество, где не будет такого антагонизма, где не будет такого языка ненависти, не будет такой поляризации", - сказал Иванишвили.
Он также назвал причины нынешнего уровня поляризации в стране.
"Основанием для поляризации является как раз таки то, что одна часть политиков заботится о том и пытается вывести страну на победную и повести к победе, а вторая часть, которая служит иностранной стране, названные агентурой политики, пытаются сделать то, что нужно иностранной стране", - отметил Иванишвили.
На избирательный участок Иванишвили пришел не один. Его сопровождали супруга Екатерина Хведелидзе и сыновья Цотне и Бера с супругой Нанукой Гудавадзе.
Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран.
Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.
За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.
Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.
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