https://sputnik-georgia.ru/20241026/vybor-mezhdu-voynoy-i-mirom--premer-gruzii-nazval-parlamentskie-vybory-referendumom-290555603.html

Выбор между войной и миром – премьер Грузии назвал парламентские выборы референдумом

Выбор между войной и миром – премьер Грузии назвал парламентские выборы референдумом

Sputnik Грузия

Кобахидзе призвал все партии признать результаты голосования, которые объявит ЦИК 26.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-26T10:18+0400

2024-10-26T10:18+0400

2024-10-26T10:36+0400

парламентские выборы

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новости

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Нынешние парламентские выборы в Грузии являются референдумом между войной и миром, аморальной пропагандой и традиционными ценностями, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам после голосования. Парламентские выборы впервые проходят только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В выборах участвуют 18 избирательных субъектов. По его словам, это очень принципиальные, решающие выборы, которые приравнены к референдуму и к выборам 2012 года. На этих выборах должно быть окончательно решено направление развития страны. "Вы видите, что есть две политические силы, которые по существу участвуют в этих выборах, и одна сторона предлагает нам все, что мы должны оставить в прошлом, а мы предлагаем избирателям светлое будущее страны, мы предлагаем мир, экономический прогресс страны, развитие по всем направлениям", - заявил Кобахидзе. Премьер отметил, что "Грузинская мечта" пользуется наибольшей поддержкой у населения, и призвал все партии признать результаты голосования, которые объявит ЦИК. Рукопашная на участке - первый инцидент на выборах произошел на западе Грузии>>"В этом одно из принципиальных отличий между нами и радикальной оппозицией – мы, безусловно, следуем результатам, опубликованным ЦИК. Но я также призываю оппозицию, когда будет установлен результат в 60%, смириться с тем, что грузинский народ окончательно отказался вернуться в темное прошлое", - сказал Кобахидзе. Избиратели в субботу выбирают 150 депутатов парламента Грузии. Мандаты распределятся между партиями, которые получат хотя бы 5% настоящих голосов избирателей.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 017 837 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыты 3044 избирательных участка. Еще 95 910 избирателей смогут голосовать на 67 участках за рубежом – в 53 городах 42 стран."Выбор между безбожием и духовностью" – глава парламента Грузии о выборах>>Помимо парламентских выборов, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, проводятся выборы в Верховный совет Аджарской АР и промежуточные выборы в сакребуло (райсобрание) районов Самтредиа и Чохатаури.За ходом выбором наблюдают более 1 700 представителей от международных организаций, более 23 тысяч наблюдателей от 111 местных организаций.Выборы освещают более 2,8 тысячи представителей 199 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024