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Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии

Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии

Sputnik Грузия

В день голосования была напряженная среда, много случаев запугивания, нарушался процесс тайного голосования, сказано в заключении 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T15:36+0400

2024-10-27T15:36+0400

2024-10-27T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом было давление на госслужащих и запугивание избирателей, заявил представитель ПА ОБСЕ Паскаль Ализар, подводя итоги совместной международной миссии. "Грузинская мечта" набрала 54% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,6% избирательных участков. Еще ночью, когда были опубликованы данные только с 2/3 участков, результаты отказались признавать три из четырех оппозиционных субъектов, которые проходят в парламент. Поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.Совместная миссия по наблюдению за выборами в Грузии включала 510 наблюдателей из 42 стран, которые в день голосования 26 октября были перераспределены по избирательных участкам в масштабах страны. В совместную миссию вошли 380 наблюдателей и экспертов от БДИПЧ ОБСЕ, 61 - от ПА ОБСЕ, 39 - от ПАСЕ, 38 - от ПА НАТО и 12 - от Европарламента.Заключение включает оценку как непосредственно хода голосования, так и предвыборного периода. Заключение международной миссииВ начале своего выступления Ализар подчеркнул, что большое количество международных наблюдателей в Грузии подтверждает большую поддержку Грузии и грузинского народа со стороны международного сообщества. Согласно заключению совместной международной миссии, в плане процедуры парламентские выборы в целом были хорошо организованы. А в предвыборный период Центризбирком провел хорошую работу для информирования избирателей о новых технологиях на выборах. При этом у избирателей в Грузии был большой выбор - за места в парламенте боролись 18 политических субъектов. Кроме того, было много наблюдателей от партий. Кроме того, кандидатам в целом была предоставлена возможность свободно проводить свои предвыборные кампании. Предвыборная среда же сопровождалась поляризацией. Риторика соперников на выборах вносила раскол в общество. Поляризацию отражала медиасреда, так как СМИ использовались в политических целях. При этом партии отказывались от дебатов. Все это увеличивало напряженность и мешало избирателям сделать информированный выбор.Глава ЦИК Грузии высоко оценил техническую сторону прошедших в стране выборов>>Международная миссия в целом положительно оценила законодательство, но принятые незадолго до выборов поправки в Избирательный кодекс породили подозрения касательно предвзятости. "Что касается избирательных рамок, они создавали возможность для проведения демократических выборов, но частые изменения, изменения последнего времени, действительно, порождают подозрения касательно использования этого законодательства в политических интересах", - сказал Ализар.Он также отметил существенный дисбаланс в плане финансовых ресурсов соперников на выборах. Он указал на преимущества правящей партии "Грузинская мечта". Это, по словам Ализар, создавало "неравную среду для действий".Международная миссия также указала на возникшие сомнения касательно непредвзятости Антикоррупционного бюро Грузии. "Эффективность наблюдения за финансированием кампании подорвали ограниченное исполнение. Также были подозрения касательно того, что произошла политическая инструментализация этого надзорного органа и возникали подозрения касательно его непредвзятости", - сказал Ализар. При этом он заявил, что в период, когда предвыборная кампания была в самом разгаре, имели место случаи оказания давления на госслужащих и избирателей. Кроме того, международная миссия пришла к заключению, что в день голосования была напряженная среда, было много случаев запугивания и нарушался принцип тайного голосования. IRI и NDI заявили о большом количестве недостатков в процессе выборов в Грузии>>Учет избирателей у избирательных участков породил подозрение касательно того, была ли у отдельно взятых избирателей возможность сделать выбор свободно, без угроз, и не опасаясь последствий своего выбора. "Была напряженная обстановка. Также часто нарушался принцип тайного голосования. Также были процедурные несоответствия, нарушения. Также были сообщения о запугивании и давлении, что оказывало негативное влияние на избирателей. Негативное влияние это оказало и на процесс. Это общая картина", - сказал Ализар.Он выразил надежду, что победители выборов справятся с выборами и поведут Грузию в Евросоюз.В завершение Ализар поблагодарил власти Грузии за сотрудничество в процецце это международной миссии и народ за теплый прием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аналитика, грузия, новости, обсе, парламентские выборы в грузии 2024 , политика, пасе, нато, европарламент