https://sputnik-georgia.ru/20241027/iri-i-ndi-zayavili-o-bolshom-kolichestve-nedostatkov-v-protsesse-vyborov-v-gruzii-290609659.html

IRI и NDI заявили о большом количестве недостатков в процессе выборов в Грузии

IRI и NDI заявили о большом количестве недостатков в процессе выборов в Грузии

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" набрала 54% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,6% избирательных участков 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T14:58+0400

2024-10-27T14:58+0400

2024-10-27T16:46+0400

парламентские выборы

iri

ndi

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Представители IRI и NDI подвели итоги наблюдения за выборами в парламент Грузии, включая предвыборный период, и пришли к выводу, что был использован административный ресурс, партии находились в неравных условиях, избирателей, особенно поддерживающих оппозицию, запугивали, а к Центризбиркому был низкий уровень доверия из-за принятых законодательных изменений. "Грузинская мечта" набрала 54% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,6% избирательных участков. Еще ночью, когда были опубликованы данные только с 2/3 участков, результаты отказались признавать три из четырех оппозиционных субъектов, которые проходят в парламент. Поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.Об ограниченной политической конкуренции и неравной среде для партий до парламентских выборов в Грузии заявил представитель IRI Ден Твининг.Другой представитель IRI, Маргарета Кедерфелт, сказала, что принятый в Грузии весной закон "О прозрачности иностранного влияния" создал риски притеснения в стране неправительственных организаций. По ее словам, имели место постоянные угрозы, давление на госчиновников. Использовался административный ресурс. Кроме того, получающим соцпомощь избирателям угрожали прекращением этой помощи, если они не проголосуют за правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Кедерфелт также заявила о возникших подозрениях касательно предвзятости ЦИК из-за того, что незадолго до выборов были внесены поправки в Избирательный кодекс, согласно которым была упразднена должность заместителя ЦИК для оппозиции. Она также отметила, что законодательство не позволяло всем партиям пользоваться бесплатным предвыборным временем на телеканалах. Кроме того, Кедерфелт заявила, что большое скопление людей, которые крутились у избирательных участков, создало атмосферу страха. О неравной избирательной среде в Грузии заявил другой представитель IRI, Джон Шимкус.Более того, он сказал, что в предвыборный период был создан нарратив, что посредством новых технологий можно будет следить за тем, кто как голосовал. Особенно это происходило в регионах. По его словам, были случаи, когда у избирателей забирали удостоверения личности. По его словам, все это создало среду страха и психологического давления. Участник миссии наблюдателей NDI Том Малиновски выразил доверие ISFED и призвал всех учитывать их оценку.Результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года были обнародованы на второй день. ЦИК после подсчета 100% голосов и объявил, что "Грузинская мечта" набрала 48,15%, а ISFED – 45,8%.Спустя почти полтора месяца протестов оппозиции, которая обвиняла власти в фальсификации выборов и бойкотировала работу парламента, ISFED заявила о допущенной ошибке.Согласно обновленным 11 декабря 2020 года результатам параллельного подсчета голосов, правящая партия получила 47,6%. То есть первоначальные данные ISFED были на 1,8 процентных пункта меньше исправленных и на 2,34 процентных пункта меньше результатов ЦИК.Как пояснили тогда в ISFED, проблема оказалась в формуле подсчета голосов. В частности, засчитаны были в том числе недействительные бюллетени. В ISFED подчеркнули, что после исправления ошибки результаты изменились незначительно, и это никак не влияет на количество полученных партиями мандатов.Вместе с тем Малиновски отметил, что предвыборная среда не обеспечила защиту фундаментальных демократических стандартов. Угрозы избирателям и наблюдателям. Группы наблюдателей зафиксировал рост тяжелых нарушений по сравнению с предыдущими выборами – вброс бюллетеней, насилие, почеркнул наблюдатель.Наблюдатель Тамар Хофман Виттес отметила, что миссия предлагает предварительный список из 26 рекомендаций. Одна из них – парламент немедленно должен отменить закон о прозрачности. По итогам выборов в парламент проходят пять политических сил – "Грузинская мечта", "Коалиция за перемены", "Единство национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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iri, ndi, парламентские выборы в грузии 2024