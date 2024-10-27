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Оппозиционная коалиция "Сильная Грузия" не признает результатов ЦИК
Оппозиционная коалиция "Сильная Грузия" не признает результатов ЦИК
Sputnik Грузия
Коалиция продолжит борьбу в защиту демократического выбора грузинского народа всеми законными методами, заявила Долидзе 27.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-27T10:09+0400
2024-10-27T10:09+0400
2024-10-27T10:09+0400
парламентские выборы
политика
грузия
новости
анна долидзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Предварительные результаты выборов, озвученные Центральной избирательной комиссией не отображают волю грузинского народа, а опубликованные цифры противоречат выбору Грузии, заявила одна из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Анна Долидзе на брифинге. "Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 97% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 018 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовал 1 087 801 избиратель, или 54,24% принявших участие в выборах. У "Сильной Грузии" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,72%, По ее словам, коалиция продолжит борьбу в защиту каждого голоса и демократического выбора грузинского народа всеми законными методами. "Сильная Грузия" борется за защиту каждого голоса, мы используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы не собираемся предоставлять этот выбор никому", - заявила Долидзе. По словам лидера политического движения "Площадь Свободы" Левана Цуцкиридзе, не для этого результата была исторически высокая явка избирателей. Оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из бывших членов "Нацдвижения", также отказались признавать обнародованные Центризбиркомом результаты выборов в парламент Грузии. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей, в частности: Явка избирателей на выборах в парламент Грузии, согласно предварительным данным, составила 58,94%.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, анна долидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, анна долидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Оппозиционная коалиция "Сильная Грузия" не признает результатов ЦИК
Коалиция продолжит борьбу в защиту демократического выбора грузинского народа всеми законными методами, заявила Долидзе
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Предварительные результаты выборов, озвученные Центральной избирательной комиссией не отображают волю грузинского народа, а опубликованные цифры противоречат выбору Грузии, заявила одна из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Анна Долидзе на брифинге.
"Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 97% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 018 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовал 1 087 801 избиратель, или 54,24% принявших участие в выборах. У "Сильной Грузии" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,72%,
"Мы разгневаны тем, что посмела написать Центральная избирательная комиссия. Результаты не отражают волю грузинского народа. Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии", - заявила Долидзе.
По ее словам, коалиция продолжит борьбу в защиту каждого голоса и демократического выбора грузинского народа всеми законными методами.
"Сильная Грузия" борется за защиту каждого голоса, мы используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы не собираемся предоставлять этот выбор никому", - заявила Долидзе.
По словам лидера политического движения "Площадь Свободы" Левана Цуцкиридзе, не для этого результата была исторически высокая явка избирателей.
"Не для этого эмигранты стояли в очереди в посольств по 8-9 часов. Поэтому мы продолжаем бороться всеми законными демократическими способами и будем использовать все мирные, демократические средства для спасения европейского будущего нашей страны", - заявил Цуцкиридзе.
Оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из бывших членов "Нацдвижения", также отказались признавать обнародованные Центризбиркомом результаты выборов в парламент Грузии.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей, в частности:
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 10,81%,
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,07%,
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,72%,
Явка избирателей на выборах в парламент Грузии, согласно предварительным данным, составила 58,94%.
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