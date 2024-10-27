https://sputnik-georgia.ru/20241027/oppozitsionnaya-koalitsiya-silnaya-gruziya-ne-priznaet-rezultatov-tsik-290605400.html

Оппозиционная коалиция "Сильная Грузия" не признает результатов ЦИК

Оппозиционная коалиция "Сильная Грузия" не признает результатов ЦИК

Sputnik Грузия

Коалиция продолжит борьбу в защиту демократического выбора грузинского народа всеми законными методами, заявила Долидзе 27.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-27T10:09+0400

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2024-10-27T10:09+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

анна долидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Предварительные результаты выборов, озвученные Центральной избирательной комиссией не отображают волю грузинского народа, а опубликованные цифры противоречат выбору Грузии, заявила одна из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Анна Долидзе на брифинге. "Грузинская мечта" по итогам выборов получает парламентское большинство после подсчета данных с 97% избирательных участков. Согласно данным ЦИК, после подсчета результатов голосования с 3 018 участков за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проголосовал 1 087 801 избиратель, или 54,24% принявших участие в выборах. У "Сильной Грузии" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,72%, По ее словам, коалиция продолжит борьбу в защиту каждого голоса и демократического выбора грузинского народа всеми законными методами. "Сильная Грузия" борется за защиту каждого голоса, мы используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы не собираемся предоставлять этот выбор никому", - заявила Долидзе. По словам лидера политического движения "Площадь Свободы" Левана Цуцкиридзе, не для этого результата была исторически высокая явка избирателей. Оппозиционная коалиция во главе с бывшей правящей партией "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", состоящая из бывших членов "Нацдвижения", также отказались признавать обнародованные Центризбиркомом результаты выборов в парламент Грузии. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. За оппозиционные партии проголосовало в сумме 37,33% избирателей, в частности: Явка избирателей на выборах в парламент Грузии, согласно предварительным данным, составила 58,94%.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анна долидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024