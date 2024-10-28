https://sputnik-georgia.ru/20241028/konstitutsionnyy-stroy-v-gruzii-nikto-ne-smozhet-podorvat--premer-290628786.html

Конституционный строй в Грузии никто не сможет подорвать – премьер

Конституционный строй в Грузии никто не сможет подорвать – премьер

Sputnik Грузия

Оппозиция не может смириться с поражением на выборах, заявил Кобахидзе 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T14:15+0400

2024-10-28T14:15+0400

2024-10-28T14:36+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

обсе

бдипч/обсе

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинское государство стоит на своем месте, и оппозиция, а также поддерживающие ее неправительственные организации, не смогут подорвать конституционный строй в этой стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на первом после парламентских выборов заседании правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.По словам премьера, опять повторяется то, что повторялось на каждых выборах в Грузии. "Оппозиция не может смириться с поражением на выборах, и вместе с ними стоят те НПО, которые за эти годы боролись за непрозрачность своих финансов. И мы знаем, что было реальной тому причиной", – отметил Кобахидзе. Глава правительства обратил внимание на тот факт, что правящая команда по итогам выборов получила более 890 тысяч голосов, чем вышедшая на второе место партия, что, по словам Кобахидзе, само по себе говорит об отношении общественности к событиям, к правящей команде и к оппозиции. Оппозиции придется признать поражение на выборах – глава парламента Грузии>>При этом премьер отметил, что оппоненты правящей силы остались недовольны оценкой, сделанной БДИПЧ/ОБСЕ относительно выборов. "Мы часто слышим заявления наших оппонентов о том, что, когда речь заходит о европейских партнерах, там даже критика недопустима. В данном случае наши оппоненты выступили прямо против основной наблюдательной миссии – миссии БДИПЧ/ОБСЕ, потому что им не понравился итоговый отчет", – отметил он. Глава грузинского правительства отметил роль международных наблюдателей и особенно БДИПЧ/ОБСЕ, которая, по словам Кобахидзе, является основной миссией в наблюдении за процессом выборов. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили сказали, что заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов.Премьер поблагодарил правоохранителей за сохранение спокойствия в день выборов в Грузии>> Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Премьер также выразил благодарность грузинскому народу за сильную поддержку на выборах. Это беспрецедентное доверие, которое, по словам Кобахидзе, выражается в количестве голосов и зафиксированной явке на выборах. За это я хотел бы поблагодарить каждого гражданина, который действовал с очень высокой гражданской ответственностью, добавил премьер. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , новости, грузия, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, обсе, бдипч/обсе, саломе зурабишвили