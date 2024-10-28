Конституционный строй в Грузии никто не сможет подорвать – премьер
14:15 28.10.2024 (обновлено: 14:36 28.10.2024)
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Оппозиция не может смириться с поражением на выборах, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Грузинское государство стоит на своем месте, и оппозиция, а также поддерживающие ее неправительственные организации, не смогут подорвать конституционный строй в этой стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на первом после парламентских выборов заседании правительства.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"Эти силы совместно вновь противостоят конституционному строю в этой стране… Однако все знают, что государство стоит на своем месте и, безусловно, конституционный строй в этой стране никто не сможет подорвать", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, опять повторяется то, что повторялось на каждых выборах в Грузии.
"Оппозиция не может смириться с поражением на выборах, и вместе с ними стоят те НПО, которые за эти годы боролись за непрозрачность своих финансов. И мы знаем, что было реальной тому причиной", – отметил Кобахидзе.
Ираклий Кобахидзе. Заседание правительства Грузии
Глава правительства обратил внимание на тот факт, что правящая команда по итогам выборов получила более 890 тысяч голосов, чем вышедшая на второе место партия, что, по словам Кобахидзе, само по себе говорит об отношении общественности к событиям, к правящей команде и к оппозиции.
При этом премьер отметил, что оппоненты правящей силы остались недовольны оценкой, сделанной БДИПЧ/ОБСЕ относительно выборов.
"Мы часто слышим заявления наших оппонентов о том, что, когда речь заходит о европейских партнерах, там даже критика недопустима. В данном случае наши оппоненты выступили прямо против основной наблюдательной миссии – миссии БДИПЧ/ОБСЕ, потому что им не понравился итоговый отчет", – отметил он.
Глава грузинского правительства отметил роль международных наблюдателей и особенно БДИПЧ/ОБСЕ, которая, по словам Кобахидзе, является основной миссией в наблюдении за процессом выборов.
"Мы должны выразить особую благодарность всем международным наблюдателям, которые наблюдали за избирательным процессом. В частности, БДИПЧ ОБСЕ, которому была отведена особая роль в процессе наблюдения", – сказал премьер.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили сказали, что заключение БДИПЧ ОБСЕ подтвердило легитимность выборов.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
© photo: Sputnik / StringerПресс-конференция зарубежных наблюдателей по итогам парламентских выборов в Грузии
Пресс-конференция зарубежных наблюдателей по итогам парламентских выборов в Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Премьер также выразил благодарность грузинскому народу за сильную поддержку на выборах. Это беспрецедентное доверие, которое, по словам Кобахидзе, выражается в количестве голосов и зафиксированной явке на выборах.
"Практически беспрецедентная активность зафиксировалась на этих выборах. Многие наши сограждане вышли на защиту национальных интересов Грузии, наших жизненных интересов, для защиты мира и обеспечения беспрепятственного развития страны", – резюмировал Кобахидзе.
За это я хотел бы поблагодарить каждого гражданина, который действовал с очень высокой гражданской ответственностью, добавил премьер.
© photo: Sputnik / StringerПарламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования
Парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года - процесс голосования
© photo: Sputnik / Stringer
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
"За Грузию" – 7,768%.