https://sputnik-georgia.ru/20241028/oppozitsii-pridetsya-priznat-porazhenie-na-vyborakh---glava-parlamenta-gruzii-290626853.html

Оппозиции придется признать поражение на выборах - глава парламента Грузии

Оппозиции придется признать поражение на выборах - глава парламента Грузии

Sputnik Грузия

Результаты выборов отказались признавать все прошедшие в парламент оппозиционные партии, поддерживающие их НПО и президент Грузии 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T12:25+0400

2024-10-28T12:25+0400

2024-10-28T12:25+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Оппозиция в Грузии всегда опротестовывает результаты парламентских выборов, но спустя какое-то время все же признает их, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя бойкот оппонентов.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Он отметил, что поведение оппозиции является свидетельством того, что прогноз властей оправдался. "Сбылось наше предсказание о том, что оппозиция готовилась не к выборам, а ко второму дню выборов. Оппозиция и несколько связанных с ней неправительственных организаций весь этот период были заняты именно этим", - сказал Папуашвили.По его словам, оправдалось все, что говорили власти - что оппозиция не хочет признавать волю народа и не планирует принимать мандаты, которые предоставил им народ. Наблюдатели подтвердили легитимность прошедших выборов в Грузии>>Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.В свою очередь президент Грузии, которая поддерживает оппозицию, заявила о тотальной фальсификации выборов. По ее словам, были применены все возможные способы фальсификации, а для того, чтобы "отмыть фальсификацию" использовались современные технологии. Она назвала прошедшие выборы спецоперацией и проявлением "гибридной войны" против народа.Нарушения в день выборов повлияли на их результаты – оценка ISFED>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская мечта - демократическая грузия