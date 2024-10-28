https://sputnik-georgia.ru/20241028/orban-pribyl-v-gruziyu-na-tretiy-den-posle-vyborov-290635319.html

Орбан прибыл в Грузию на третий день после выборов

Орбан прибыл в Грузию на третий день после выборов

Sputnik Грузия

Орбан был первым, кто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на очередных парламентских выборах 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T19:27+0400

2024-10-28T19:27+0400

2024-10-28T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта".Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Он отметил, что тесное сотрудничество с Венгрией продолжится и впредь. "Для нас важно сотрудничество со стратегическими партнерами. Естественно, очень важно сотрудничество с Евросоюзом и странами-членами Евросоюза... Мы надеемся, что этот визит поможет углублению отношений между нами и странами Евросоюза", – сказал Давиташвили. При этом он подчеркнул, что отношения должны основываться на взаимоуважении."Мы всегда готовы к углублению этих отношений, чтобы они стали результативнее, продуктивнее. Но, естественно, эти отношения должны основываться на взаимоуважении", – заявил Давиташвили. Орбан едет в Грузию в качестве премьер-министра Венгрии, он не представляет Евросоюз, сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Поддельный экзитпол, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам>>Венгрия в настоящее время председательствует в Совете Евросоюза. Орбан был первым, кто поздравил "Грузинскую мечту" с победой на очередных парламентских выборах. На сегодняшний день отношения Грузии с Западом напряженные. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Блинкен: международные наблюдатели не объявляли выборы в Грузии свободными>>Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, леван давиташвили, виктор орбан, венгрия, саломе зурабишвили