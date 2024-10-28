https://sputnik-georgia.ru/20241028/poddelnyy-ekzitpol-nepolnyy-otchet-i-igra-tsiframi--otvet-gruzinskoy-mechty-kritikam-290630989.html

Поддельный экзитпол, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам

Поддельный экзитпол, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам

Sputnik Грузия

Целью обвинений является дискредитация парламентских выборов в Грузии, сказал Папуашвили 28.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-28T18:14+0400

2024-10-28T18:14+0400

2024-10-28T18:29+0400

парламентские выборы

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

обсе

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289041336_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_fff16de2b197d96210b560fc35c0e8cb.jpg

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили детально ответил по всем обвинениям, выдвинутым оппозицией, президентом Саломе Зурабишвили и другими после парламентских выборов 26 октября.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Экзитпол американской компанииВ первую очередь Папуашвили обратил внимание на экзитпол Edison Research, проведенный по заказу грузинского оппозиционного телеканала "Формула". Данный экзитпод показал, что "Грузинская мечта" набрала всего 40,9% голосов и тем самым проиграла выборы. Экзитпол ТВ "Формула": оппозиция выигрывает выборы в парламент Грузии>>"После того, как "Справедливые выборы" подтвердили, что их подсчет (параллельный подсчет голосов - ред.) и подсчет ЦИК совпадают, можно открыто сказать, что Edison Research сфальсифицировал экзитпол", - заявил Папуашвили."Справедливые выборы" - это короткое название грузинской неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).По словам Папуашвили, крупная исследовательская организация Edison Research еще раз нанесла сильный удар по своей репутации.В качестве примера дезинформации о прошедших в Грузии выборах председатель парламента привел информацию в аккаунте автора скандального сентябрьского отчета по Грузии Лоры Торнтон в соцсети X. Торнтон - директор программ глобальной демократии американской организации "Институт Маккейна", экс-глава офиса другой американской организации - Национальный демократический институт (NDI), в Грузии.После выборов 26 октября Торнтон поделилась постом грузинского политика и одновременно представителя неправительственного сектора Георгия Канделаки, где приведена диаграмма с расходящимися данными ЦИК и экзитпола Edison Research. При этом Торнтон написала, что выявленные в ходе выборов нарушения порождают сомнения, отражают ли результаты ЦИК волю народа.Миссия ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО оценила выборы в парламент Грузии>>Папуашвили подчеркнул, что события в Грузии сейчас развиваются как раз таки по сценарию из отчета Торнтон."Она - автор отчета, который несколько недель назад был представлен в США, где точно описаны сценарии, которые сейчас здесь происходят, что, несмотря на то, что наблюдатели признают выборы, должен быть протест", - сказал Папуашвили.Согласно отчету, акции протеста ожидаются в Грузии как в случае признания наблюдателями выборов состоявшимися, так и в случае непризнания. Если "Грузинская мечта" одержит победу, что подтвердят наблюдатели, международному сообществу необходимо будет внимательно следить за ситуацией после выборов, в частности за реакцией правительства на ожидаемые протесты. В случае сохранения власти в руках "Грузинской мечты", скорее всего, продолжится подавление гражданского общества и принятие законов, ограничивающих права человека, говорится в ответе.Новые технологии на выборахПапуашвили назвал ложью заявления о том, что впервые масштабно использованные на выборах электронные технологии – аппараты верификации и подсчета голосов, стали инструментом для манипуляций. "Вы помните, как клялась оппозиция, г-жа Саломе (Зурабишвили - ред.), что невозможно, чтобы что-то произошло с аппаратурой, а вчера г-жа Саломе из президентского дворца сказала, что произошла манипуляция аппаратурой, что является обычной ложью", - заявил глава парламента. По его словам, целью распространения дезинформации из президентской резиденции является введение населения в заблуждение и игра на их эмоциях. Президент Грузии напрямую вместе с оппозицией вовлечена в осуществление сценария, чтобы как-то расшатать ситуацию в стране. Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов в Грузии>>Папуашвили перечислил четыре пункта обвинений, касающихся электронных технологий: использовали дублированные списки; аппарат приписывал "Грузинской мечте" чужие голоса; шло двойное голосование; были помеченные бюллетени."Ни одно из этих обвинений не соответствует действительности. Вы знаете, что касательно аппаратуры американская компания, которая заранее была выбрана для этого, провела аудит и никаких несоответствий касательно аппаратуры не было и быть не могло", - заявил Папуашвили.При этом он отметил, что президент опровергла свои же слова о невозможности манипуляций с аппаратурой и придумала ложь потому, что она получила задание из-за рубежа "расстроить ситуацию в стране". ISFED вновь в центре вниманияРаспространяемую ложь мог бы доказать полный отчет ISFED о параллельном подсчете голосов, но эта неправительственная организация скрывает его, сказал Папуашвили. Он также отметил, что ISFED, как и в 2020 году, сделала заявление по выборам с опозданием. Папуашвили потребовал от ISFED обнародования полного отчета.Также Папуашвили обратился к американской организации Национальный демократический институт (NDI), по методологии которой проводился параллельный подсчет голосов, и к Агентству США по международному развитию (USAID), которое финансирует ISFED.Глава парламента напомнил о заявлении главы миссии наблюдателей NDI Тома Малиновски на брифинге 27 октября о том, что NDI выражает полную поддержку ISFED и ждут отчета от этой организации по выборам. По его словам, в прошлый раз, в частности, когда после парламентских выборов 2020 года ISFED обнародовал фальшивые данные параллельного подсчета голосов, NDI удалось избежать своей ответственности. На этот раз NDI должно исправить допущенную четыре года назад ошибку."Также напомню, что этот параллельный подсчет голосов, как и в 2020 году, проводился при финансировании USAID. Помните, что в 2020 году, как потом выяснилось, USAID знало, что ISFED распространял фальшивые результаты параллельного подсчета и скрывало это от нас", - заявил Папуашвили.IRI и NDI заявили о большом количестве недостатков на выборах в Грузии>>Он отметил, что это произошло при прежнем руководстве USAID. Сейчас под вопросом добросовестность нового руководства. "Они должны призвать ISFED обнародовать полный отчет параллельного подсчета, который уличит оппозицию и некоторые НПО, и не скрывать его от грузинского народа", - заявил председатель парламента Грузии.Игра цифрамиНе оставил Папуашвили без внимания и распространяемую в соцсети карточку с цифрами, которые якобы доказывают неверность данных ЦИК о количестве избирателей. По официальным данным, право голоса имеют 3 508 294 граждан Грузии, а автор инфографики утверждает, что таковых - 2 749 674. К такому заключению автор пришел, отняв от количества населения Грузии (3 694 600) количество граждан в возрасте до 17 лет (841 727) и количество совершеннолетних граждан без документов (199 109), а потом прибавив к этой цифре количество граждан Грузии, зарегистрированных для голосования за рубежом (95 910). Кто-то даже потрудился и собрал дезинформационную карточку о количестве избирателей. Люди элементарно не знают, что есть разница между гражданами и населением, что под населением подразумеваются граждане, которые живут в Грузии", - сказал Папуашвили.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024 , обсе, сша