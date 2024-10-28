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Премьеры Грузии и Венгрии провели официальный ужин
Премьеры Грузии и Венгрии провели официальный ужин
Sputnik Грузия
Незадолго до прибытия Орбана в Грузию глава дипломатии ЕС сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз 28.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-28T23:55+0400
2024-10-29T00:11+0400
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Венгрии Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан, который в понедельник вечером прибыл в Тбилиси, приняли участие в официальном ужине, говорится в сообщении на сайте правительства. Глава правительства Венгрии прибыл в Грузию на третий день после парламентских выборов, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта".Орбана сопровождают министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга и госсекретарь Янош Мате. Официальная церемония встречи премьера Венгрии состоится в администрации правительства Грузии во вторник. Позже состоятся встречи тет-а-тет и в расширенном формате, а в завершение будут сделаны заявления для СМИ. Визиту Орбана в Грузию рады были не все. Когда премьер Венгрии вышел из гостиницы, его увидели митингующие против результатов парламентских выборов и начали освистывать. Пока Орбан садился в машину, чтобы отправиться на ужин, из толпы кричали, что он является пророссийским политиком. "Официальный визит в Грузию. Грузия консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо лекций им нужна наша поддержка на их европейском пути", - написал Орбан в соцсети X.Незадолго до прибытия Орбана в Грузию Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз. Полученный Венгрией путем ротации на полгода статус председателя в Совете ЕС не дает Орбану полномочий во внешней политике, сказал Боррель. Поддельный экзитпол, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам&gt;&gt;На сегодняшний день отношения Грузии с Западом напряженные. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Блинкен: международные наблюдатели не объявляли выборы в Грузии свободными&gt;&gt;Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, венгрия, виктор орбан, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, совет ес
новости, грузия, политика, венгрия, виктор орбан, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, совет ес

Премьеры Грузии и Венгрии провели официальный ужин

23:55 28.10.2024 (обновлено: 00:11 29.10.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentЛеван Давиташвили, Ираклий Кобахидзе, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Леван Давиташвили, Ираклий Кобахидзе, Петер Сийярто, Виктор Орбан - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Незадолго до прибытия Орбана в Грузию глава дипломатии ЕС сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Венгрии Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан, который в понедельник вечером прибыл в Тбилиси, приняли участие в официальном ужине, говорится в сообщении на сайте правительства.
Глава правительства Венгрии прибыл в Грузию на третий день после парламентских выборов, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта".
Орбана сопровождают министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга и госсекретарь Янош Мате.
Официальная церемония встречи премьера Венгрии состоится в администрации правительства Грузии во вторник. Позже состоятся встречи тет-а-тет и в расширенном формате, а в завершение будут сделаны заявления для СМИ.
Визиту Орбана в Грузию рады были не все. Когда премьер Венгрии вышел из гостиницы, его увидели митингующие против результатов парламентских выборов и начали освистывать. Пока Орбан садился в машину, чтобы отправиться на ужин, из толпы кричали, что он является пророссийским политиком.
"Официальный визит в Грузию. Грузия консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо лекций им нужна наша поддержка на их европейском пути", - написал Орбан в соцсети X.
Незадолго до прибытия Орбана в Грузию Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз.
Полученный Венгрией путем ротации на полгода статус председателя в Совете ЕС не дает Орбану полномочий во внешней политике, сказал Боррель.
Поддельный экзитпол, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам>>
На сегодняшний день отношения Грузии с Западом напряженные. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Блинкен: международные наблюдатели не объявляли выборы в Грузии свободными>>
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.
Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.
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