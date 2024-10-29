https://sputnik-georgia.ru/20241029/deputat-otsenila-vizit-orbana-v-gruziyu--290640736.html

Депутат оценила визит Орбана в Грузию

Депутат оценила визит Орбана в Грузию

Sputnik Грузия

Виктор Орбан прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси очень важен и указывает на то, что у Грузия есть настоящий друг в Европе, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Мариам Лашхи. Обран, первый из зарубежных политиков, поздравивший "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах, прибыл с официальным визитом в Тбилиси накануне. В настоящее время проходит пресс-конференция Орбана и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе после проведенной встречи тет-а-тет. "Визит Орбана очень важен не только как лидера европейской страны, но и как лидера страны-президента Европейского совета. Мы дружим с ним в очень хороший период. Эта протянутая рука со стороны Венгрии еще раз указывает на то, что Грузия находится на пути в Европу и что у Грузии есть настоящий друг, который приведет страну в этот союз", – заявила Лашхи. Орбан поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах>>По ее словам, Грузия будет использовать все ресурсы, чтобы показать достигнутые страной результаты и стремление к ЕС. Глава правительства Венгрии прибыл в Грузию на третий день после парламентских выборов, которые выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Орбана сопровождают министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга и госсекретарь Янош Мате. Визиту Орбана в Грузию рады были не все. Накануне, когда премьер Венгрии вышел из гостиницы, его увидели митингующие против результатов парламентских выборов и начали освистывать. Пока Орбан садился в машину, чтобы отправиться на ужин с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, из толпы кричали, что он является пророссийским политиком. Премьеры Грузии и Венгрии провели официальный ужин>>Незадолго до прибытия Орбана в Грузию Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз. Полученный Венгрией путем ротации на полгода статус председателя в Совете ЕС не дает Орбану полномочий во внешней политике, сказал Боррель. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, венгрия, виктор орбан, ираклий кобахидзе, жозеп боррель