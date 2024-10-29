https://sputnik-georgia.ru/20241029/gruziya-i-vengriya-natseleny-na-naraschivanie-torgovykh-svyazey-290652041.html

Грузия и Венгрия нацелены на наращивание торговых связей

Грузия и Венгрия нацелены на наращивание торговых связей

Sputnik Грузия

В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T19:21+0400

2024-10-29T19:21+0400

2024-10-29T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Грузия и Венгрия будут активно работать для углубления торгово-экономического сотрудничества, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после встречи с венгерским коллегой. Давиташвили провел встречу с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем. Торгово-экономические отношения Грузии и Венгрии, перспективы их дальнейшего развития и работа, которую предстоит провести в этом направлении, стали основными темами встречи министров экономики двух стран. Разговор на встрече коснулся межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Венгрией, пятое заседание которой состоялось в Будапеште в 2022 году. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Очередное заседание комиссии пройдет в Тбилиси, и в его рамках обсудят перспективы углубления сотрудничества в следующих сферах: торговля и инвестиции, туризм, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и энергетика, транспорт, связь и инновации, образование и наука, культура, отношения Грузии и ЕС и другие. Кроме того, первый вице-премьер Грузии подчеркнул, что подписанное в 2024 году соглашение между странами о поощрении и взаимной защите инвестиций сыграет важную роль в реализации инвестиционного потенциала двух стран. Ход реализации проекта подводного черноморского кабеля – еще один вопрос, который обсудили главы экономических ведомств Грузии и Венгрии. Было отмечено, что это важнейший инфраструктурный проект, в том числе с точки зрения безопасности европейской энергосистемы – он должен соединить электроэнергетические системы Грузии и Европы. Стороны договорились, что существующее тесное сотрудничество в направлении его реализации будет продолжено. Встреча глав экономических ведомств двух стран состоялась в рамках официального визита венгерской правительственной делегации в Грузию. Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Поддержка Грузии на пути в ЕС и общие ценности – Кобахидзе выразил благодарность Орбану>>Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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