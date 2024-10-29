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Народ Грузии сделал выбор в пользу мира – Орбан
Народ Грузии сделал выбор в пользу мира – Орбан
Sputnik Грузия
Виктор Орбан прибыл в Грузию на третий день после проведения парламентских выборов 29.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-29T18:28+0400
2024-10-29T18:28+0400
2024-10-29T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Грузинский народа сделал свой выбор в пользу мира, так как никто не хочет разрушать свою страну и втягиваться в бессмысленную войну, заявил премьер-министр Венгрии Орбан в Тбилиси. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Тбилиси. Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов."Венгрия – миролюбивая страна в Европе, и мы высоко ценим ваши усилия, потому что вы также на стороне мира. Никто не хочет разрушать свою страну и втягиваться в бессмысленную войну. Поэтому мы понимаем решение грузинского народа, который сделал выбор в пользу мира", - заявил Орбан на пресс-конференции. Поддержка Грузии на пути в ЕС и общие ценности – Кобахидзе выразил благодарность Орбану>>Премьер Венгрии подчеркнул, что грузинский народ сделал выбор в пользу мира, сделал европейский выбор, поэтому он считает, что правящая партия "Грузинская мечта" привержена европейской интеграции. Премьер Венгрии также поздравил правительство Грузии с тем, что в условиях проведения проевропейской политики, власти не допустили превращения страны "во вторую Украину". Незадолго до прибытия Орбана в Грузию Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз. Полученный Венгрией путем ротации на полгода статус председателя в Совете ЕС не дает Орбану полномочий во внешней политике, сказал Боррель. На сегодняшний день отношения Грузии с Западом напряженные. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, венгрия, виктор орбан, совет ес, сша
Народ Грузии сделал выбор в пользу мира – Орбан
Виктор Орбан прибыл в Грузию на третий день после проведения парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Грузинский народа сделал свой выбор в пользу мира, так как никто не хочет разрушать свою страну и втягиваться в бессмысленную войну, заявил премьер-министр Венгрии Орбан в Тбилиси.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Тбилиси. Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов.
"Венгрия – миролюбивая страна в Европе, и мы высоко ценим ваши усилия, потому что вы также на стороне мира. Никто не хочет разрушать свою страну и втягиваться в бессмысленную войну. Поэтому мы понимаем решение грузинского народа, который сделал выбор в пользу мира", - заявил Орбан на пресс-конференции.
Премьер Венгрии подчеркнул, что грузинский народ сделал выбор в пользу мира, сделал европейский выбор, поэтому он считает, что правящая партия "Грузинская мечта" привержена европейской интеграции.
"Возможно, вы единственная страна в мире, в Конституции которой записано, что каждое правительство не должно жалеть усилий для членства в Евросоюзе, и на самом деле смешно подвергать верность сомнению в этих условиях", - отметил Орбан.
Премьер Венгрии также поздравил правительство Грузии с тем, что в условиях проведения проевропейской политики, власти не допустили превращения страны "во вторую Украину".
"Мы высоко ценим приверженность премьер-министра этой идее, и я лично верю, что к концу десятилетия Грузия будет готова, будет в лучшей форме, чтобы стать членом Евросоюза. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам", - заявил Орбан.
Незадолго до прибытия Орбана в Грузию Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз.
Полученный Венгрией путем ротации на полгода статус председателя в Совете ЕС не дает Орбану полномочий во внешней политике, сказал Боррель.
На сегодняшний день отношения Грузии с Западом напряженные. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии, антизападной риторике и распространении конспирологических теорий.
ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.
Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.