США предупредили Грузию об ответных мерах в случае сохранения нынешнего курса
13:08 29.10.2024 (обновлено: 14:03 29.10.2024)
© AP Photo / Luis M. AlvarezГосударственный департамент в Вашингтоне, США
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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США последовательно призывали правительство Грузии отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь, заявили в Госдепе
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Грузию ждут дальнейшие последствия, если правительство не изменит курс, а ответные меры США зависят от действий нынешних властей, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, оценивая результаты прошедших в стране парламентские выборов.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"Мы последовательно призывали правительство Грузии в этом году отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс правительства Грузии не изменится", – заявил Миллер на пресс-конференции.
По его словам, в субботу грузинский народ пришел на избирательные участки в предвыборной обстановке, сформированной политикой правящей партии, включая злоупотребление государственными ресурсами, подкуп избирателей и запугивание избирателей.
Это, по его оценке, привело к созданию неравных условий и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого исхода.
"Мы присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами, и призываем уважать фундаментальные свободы выражения мнений и мирных собраний", – заявил Миллер.
США также призывают власти Грузии "учитывать отношения, которые они хотят иметь с евроатлантическим сообществом вместо того, чтобы укреплять политику, которую восхваляют сторонники авторитаризма".
Как отметил Миллер, более 80% грузинского народа хотят видеть страну интегрированной в ЕС и НАТО. Конституция Грузии, предложенная и поддержанная нынешней правящей партией, предусматривает стремление к членству в этих евроатлантических институтах.
"Все партии проводили кампании в поддержку этой цели, но правящая партия приняла меры, несовместимые с этим курсом", – подчеркнул Миллер.
Правительство Грузии может подтвердить свое приверженность демократическому евроатлантической курсу, уважая верховенство закона, устраняя недостатки в избирательном процессе, отзывая и отменяя антидемократическое законодательство и предпринимая значительные усилия по выполнению рекомендаций по реформам для вступления в ЕС, заявил Миллер.
На вопрос, рассматривают ли США какие-либо карательные меры, Миллер ответил, это будет зависеть от действий Грузии.
"Наши ответные меры будут определять действия Грузии. Уже несколько месяцев мы пересматриваем наши отношения с Грузией. Вы видели, что мы уже приостановили предоставление помощи правительству Грузии на сумму 95 миллионов долларов. У нас есть другая помощь, которая остается на рассмотрении", – добавил он.
Миллера также спросили об акции протеста, на которой тысячи человек собрались накануне перед зданием парламента в центре Тбилиси, чтобы опротестовать результаты прошедших 26 октября парламентских выборов.
"Мы, безусловно, поддерживаем право каждого на мирный протест и призываем власти в полной мере уважать право грузин на мирные собрания. И мы хотим, чтобы было проведено полное расследование предполагаемых нарушений на выборах", – заявил Миллер.
Миллеру также задали вопрос относительно возможного вмешательства России в парламентские выборы в Грузии, на что он ответил, что на данный момент у него нет никакой оценки.
"Даже если не считать заявления о вмешательстве России, мы видели, как правящая партия предприняла шаги, которые ограничили бы право грузин на участие в полностью свободных и справедливых выборах", – заявил Миллер.
Мы видели подкуп избирателей, мы видели репрессии, и, конечно, это отдельный вопрос от российского вмешательства, отметил он.
"Я скажу, что за последние несколько лет мы видели, как Россия вмешивалась в выборы ряда своих соседей. Мы видели, как она вмешивалась в наши собственные выборы. Мы продолжаем активно наблюдать за ходом выборов, но у меня нет никакой оценки в отношении этих выборов, которые только что прошли", – сказал он.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,96%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,034%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,166%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,809%;
"За Грузию" – 7,769%.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.