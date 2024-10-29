https://sputnik-georgia.ru/20241029/ssha-predupredili-gruziyu-ob-otvetnykh-merakh-v-sluchae-sokhraneniya-nyneshnego-kursa-290644829.html

США предупредили Грузию об ответных мерах в случае сохранения нынешнего курса

США предупредили Грузию об ответных мерах в случае сохранения нынешнего курса

Sputnik Грузия

США последовательно призывали правительство Грузии отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь, заявили в Госдепе 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T13:08+0400

2024-10-29T13:08+0400

2024-10-29T14:03+0400

парламентские выборы

новости

грузия

сша

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Грузию ждут дальнейшие последствия, если правительство не изменит курс, а ответные меры США зависят от действий нынешних властей, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, оценивая результаты прошедших в стране парламентские выборов. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. По его словам, в субботу грузинский народ пришел на избирательные участки в предвыборной обстановке, сформированной политикой правящей партии, включая злоупотребление государственными ресурсами, подкуп избирателей и запугивание избирателей. Это, по его оценке, привело к созданию неравных условий и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого исхода. "Мы присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами, и призываем уважать фундаментальные свободы выражения мнений и мирных собраний", – заявил Миллер. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>США также призывают власти Грузии "учитывать отношения, которые они хотят иметь с евроатлантическим сообществом вместо того, чтобы укреплять политику, которую восхваляют сторонники авторитаризма". Как отметил Миллер, более 80% грузинского народа хотят видеть страну интегрированной в ЕС и НАТО. Конституция Грузии, предложенная и поддержанная нынешней правящей партией, предусматривает стремление к членству в этих евроатлантических институтах. Правительство Грузии может подтвердить свое приверженность демократическому евроатлантической курсу, уважая верховенство закона, устраняя недостатки в избирательном процессе, отзывая и отменяя антидемократическое законодательство и предпринимая значительные усилия по выполнению рекомендаций по реформам для вступления в ЕС, заявил Миллер. На вопрос, рассматривают ли США какие-либо карательные меры, Миллер ответил, это будет зависеть от действий Грузии. "Наши ответные меры будут определять действия Грузии. Уже несколько месяцев мы пересматриваем наши отношения с Грузией. Вы видели, что мы уже приостановили предоставление помощи правительству Грузии на сумму 95 миллионов долларов. У нас есть другая помощь, которая остается на рассмотрении", – добавил он. В ЕС не могут переварить, что правительство Грузии назначается не из Брюсселя – Сийярто>>Миллера также спросили об акции протеста, на которой тысячи человек собрались накануне перед зданием парламента в центре Тбилиси, чтобы опротестовать результаты прошедших 26 октября парламентских выборов. "Мы, безусловно, поддерживаем право каждого на мирный протест и призываем власти в полной мере уважать право грузин на мирные собрания. И мы хотим, чтобы было проведено полное расследование предполагаемых нарушений на выборах", – заявил Миллер. Миллеру также задали вопрос относительно возможного вмешательства России в парламентские выборы в Грузии, на что он ответил, что на данный момент у него нет никакой оценки. Мы видели подкуп избирателей, мы видели репрессии, и, конечно, это отдельный вопрос от российского вмешательства, отметил он. "Я скажу, что за последние несколько лет мы видели, как Россия вмешивалась в выборы ряда своих соседей. Мы видели, как она вмешивалась в наши собственные выборы. Мы продолжаем активно наблюдать за ходом выборов, но у меня нет никакой оценки в отношении этих выборов, которые только что прошли", – сказал он. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, сша, саломе зурабишвили