https://sputnik-georgia.ru/20241029/peskov-rossiya-ne-namerena-vmeshivatsya-vo-vnutrennie-dela-gruzii-290648450.html

Песков: Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии

Песков: Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Россия не имеет никакого желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T15:21+0400

2024-10-29T15:21+0400

2024-10-29T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Россия не имеет никакого желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбирком данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.При этом Кремль обеспокоен, что в официальных заявлениях стран Евросоюза и США звучат ультиматумы в адрес грузинских властей, заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в России оценивают риски раскачивания ситуации в Грузии вплоть до новой революции"Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии. А все остальное – это забота правоохранительных органов Грузии", – сказал Песков.Менторские заявления и ультиматумы грузинскому руководству со стороны США и Евросоюза – это отвратительные проявления, которые должны быть прекращены, отметил он.Это, конечно, совершенно "отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений, которые должны быть прекращены", отметил он. Ранее глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Грузию ждут дальнейшие последствия, если правительство не изменит антидемократический курс и не вернется на евроатлантический путь, а ответные меры США зависят от действий нынешних властей.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, политика, дмитрий песков, саломе зурабишвили , сша, парламентские выборы в грузии 2024 , тбилиси