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Россия готова к контактам с Грузией – Лавров
Россия готова к контактам с Грузией – Лавров
Sputnik Грузия
Между Грузией и Россией нет дипотношений с 2008 года 29.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российские власти могут рассмотреть предложения Грузии о контактах, если такие поступят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.Россия готова к диалогу с Грузией – Матвиенко >>В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии>>В октября 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, цхинвальский регион, абхазия, сергей лавров, мид россии, москва, грузино-российские отношения
россия, грузия, новости, цхинвальский регион, абхазия, сергей лавров, мид россии, москва, грузино-российские отношения
Россия готова к контактам с Грузией – Лавров
10:40 29.10.2024 (обновлено: 11:55 29.10.2024)
Между Грузией и Россией нет дипотношений с 2008 года
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российские власти могут рассмотреть предложения Грузии о контактах, если такие поступят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно же мы их рассмотрим. Мы никогда от контактов не уходили", – сказал Лавров, отвечая готовы ли в России вести диалог с властями Грузии, если они сочтут возможным приехать в Москву.
Диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
В октября 2024 года был издан указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.