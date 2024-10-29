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ЦИК Грузии пересчитает голоса избирателей на ряде участков
ЦИК Грузии пересчитает голоса избирателей на ряде участков
Sputnik Грузия
Окружные избирательные комиссии подсчитают бюллетени на пяти участках в каждом округе 29.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, будут перепроверены на ряде избирательных участков во всех регионах Грузии во вторник, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Окружные избирательные комиссии подсчитают бюллетени на пяти участках в каждом округе. Участки были определены случайным образом путем жеребьевки.Поддельный экзитпол, неполный отчет и игра цифрами – ответ "Грузинской мечты" критикам >>Окружные избирательные комиссии в регионах начнут подсчет голосов 29 октября в 12:00, а в Тбилиси – в 17:00. Для обеспечения прозрачности соответствующие органы могут контролировать подсчет бюллетеней.Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы Грузии>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Последние данные ЦИК по итогам выборов:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, обсе, пасе, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, обсе, пасе, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
ЦИК Грузии пересчитает голоса избирателей на ряде участков
Окружные избирательные комиссии подсчитают бюллетени на пяти участках в каждом округе
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, будут перепроверены на ряде избирательных участков во всех регионах Грузии во вторник, говорится в заявлении Центральной избирательной комиссии.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
Окружные избирательные комиссии подсчитают бюллетени на пяти участках в каждом округе. Участки были определены случайным образом путем жеребьевки.
Окружные избирательные комиссии в регионах начнут подсчет голосов 29 октября в 12:00, а в Тбилиси – в 17:00. Для обеспечения прозрачности соответствующие органы могут контролировать подсчет бюллетеней.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;