https://sputnik-georgia.ru/20241029/tsik-gruzii-prizval-prokuraturu-nachat-sledstvie-iz-za-zayavleniy-o-falsifikatsii-vyborov--290655353.html

ЦИК Грузии призвал прокуратуру начать следствие из-за заявлений о фальсификации выборов

ЦИК Грузии призвал прокуратуру начать следствие из-за заявлений о фальсификации выборов

Sputnik Грузия

О фальсификации выборов говорят президент Грузии, оппозиция и неправительственные организации 29.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-29T22:33+0400

2024-10-29T22:33+0400

2024-10-29T23:18+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

ираклий кобахидзе

шалва папуашвили

антикоррупционное бюро

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призвала прокуратуру начать расследование из-за принявших масштабный характер заявлений о фальсификации парламентских выборов 26 октября, которые делают президент страны Саломе Зурабишвили, политики и другие заинтересованные лица.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.ЦИК отметил, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ положительно оценила проведенные выборы, а работе избирательной администрации дала наивысшую оценку. Кроме того, проведенный американской аудиторской компанией Pro v&v аудит не выявил никаких погрешностей. Несмотря на это, Зурабишвили, а также представители некоторых участвующих в выборах партий необоснованно осуществляют нападки на ЦИК и пытаются безосновательными обвинениями нанести ведомству репутационный вред, сказано в сообщении. "Обществу известно, что в избирательной администрации идет рассмотрение жалоб, но обвинения со стороны вышеуказанных политиков о "вероятной фальсификации" уже приняли широкие масштабы", - сказано в сообщении. Там же сказано, что для установления, соответствуют ли действительности сделанные президентом, политиками или другими заинтересованными лицами заявления или распространенная информация о фальсификации выборов, необходимо проведение комплексного и объективного расследования.Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии>>ЦИК отметил, что подобное расследование выходит за рамки его компетенции."Исходя из этого обращаемся с предложением к прокуратуре Грузии начать и провести расследование в связи с вышеуказанными заявлениями", - говорится в сообщении. В свою очередь ЦИК выразил готовность сотрудничать со следствием и беспрепятственно предоставлять имеющуюся у него и необходимую для расследования информацию.На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Позже она сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.Помимо Зурабишвили и оппозиционеров о фальсификации говорят представители неправительственных организациях, которые были наблюдателями на выборах. Среди них НПО "Международная прозрачность – Грузия".ЦИК Грузии обвинил президента страны в дискредитации электронных выборов>>Незадолго до выборов Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" субъектом с заявленной избирательной целью, но позже, по просьбе премьер-министра, упразднило это решение. Свою просьбу Ираклий Кобахидзе обосновал стремлением не допустить манипуляции вокруг этой темы в предвыборный период. Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.К этому времени американская аудиторская компания Pro v&v провела две фазы аудита, и сейчас идет третья, сказал ранее во вторник председатель парламента Шалва Папуашвили. Он также привел последние имеющиеся результаты проверки:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , обсе, парламентские выборы в грузии 2024 , ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, антикоррупционное бюро