https://sputnik-georgia.ru/20241029/tsik-gruzii-prizval-prokuraturu-nachat-sledstvie-iz-za-zayavleniy-o-falsifikatsii-vyborov--290655353.html
ЦИК Грузии призвал прокуратуру начать следствие из-за заявлений о фальсификации выборов
ЦИК Грузии призвал прокуратуру начать следствие из-за заявлений о фальсификации выборов
Sputnik Грузия
О фальсификации выборов говорят президент Грузии, оппозиция и неправительственные организации 29.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-29T22:33+0400
2024-10-29T22:33+0400
2024-10-29T23:18+0400
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саломе зурабишвили
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парламентские выборы в грузии 2024
ираклий кобахидзе
шалва папуашвили
антикоррупционное бюро
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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призвала прокуратуру начать расследование из-за принявших масштабный характер заявлений о фальсификации парламентских выборов 26 октября, которые делают президент страны Саломе Зурабишвили, политики и другие заинтересованные лица.Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.ЦИК отметил, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ положительно оценила проведенные выборы, а работе избирательной администрации дала наивысшую оценку. Кроме того, проведенный американской аудиторской компанией Pro v&v аудит не выявил никаких погрешностей. Несмотря на это, Зурабишвили, а также представители некоторых участвующих в выборах партий необоснованно осуществляют нападки на ЦИК и пытаются безосновательными обвинениями нанести ведомству репутационный вред, сказано в сообщении. "Обществу известно, что в избирательной администрации идет рассмотрение жалоб, но обвинения со стороны вышеуказанных политиков о "вероятной фальсификации" уже приняли широкие масштабы", - сказано в сообщении. Там же сказано, что для установления, соответствуют ли действительности сделанные президентом, политиками или другими заинтересованными лицами заявления или распространенная информация о фальсификации выборов, необходимо проведение комплексного и объективного расследования.Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии>>ЦИК отметил, что подобное расследование выходит за рамки его компетенции."Исходя из этого обращаемся с предложением к прокуратуре Грузии начать и провести расследование в связи с вышеуказанными заявлениями", - говорится в сообщении. В свою очередь ЦИК выразил готовность сотрудничать со следствием и беспрепятственно предоставлять имеющуюся у него и необходимую для расследования информацию.На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Позже она сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.Помимо Зурабишвили и оппозиционеров о фальсификации говорят представители неправительственных организациях, которые были наблюдателями на выборах. Среди них НПО "Международная прозрачность – Грузия".ЦИК Грузии обвинил президента страны в дискредитации электронных выборов>>Незадолго до выборов Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" субъектом с заявленной избирательной целью, но позже, по просьбе премьер-министра, упразднило это решение. Свою просьбу Ираклий Кобахидзе обосновал стремлением не допустить манипуляции вокруг этой темы в предвыборный период. Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.К этому времени американская аудиторская компания Pro v&v провела две фазы аудита, и сейчас идет третья, сказал ранее во вторник председатель парламента Шалва Папуашвили. Он также привел последние имеющиеся результаты проверки:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , обсе, парламентские выборы в грузии 2024 , ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, антикоррупционное бюро
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , обсе, парламентские выборы в грузии 2024 , ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, антикоррупционное бюро
ЦИК Грузии призвал прокуратуру начать следствие из-за заявлений о фальсификации выборов
22:33 29.10.2024 (обновлено: 23:18 29.10.2024)
О фальсификации выборов говорят президент Грузии, оппозиция и неправительственные организации
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призвала прокуратуру начать расследование из-за принявших масштабный характер заявлений о фальсификации парламентских выборов 26 октября, которые делают президент страны Саломе Зурабишвили, политики и другие заинтересованные лица.
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
"После объявления результатов парламентских выборов 2024 года Центральная избирательная комиссия стала объектом особых нападок и безосновательной критики", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.
ЦИК отметил, что наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ положительно оценила проведенные выборы, а работе избирательной администрации дала наивысшую оценку. Кроме того, проведенный американской аудиторской компанией Pro v&v аудит не выявил никаких погрешностей.
Несмотря на это, Зурабишвили, а также представители некоторых участвующих в выборах партий необоснованно осуществляют нападки на ЦИК и пытаются безосновательными обвинениями нанести ведомству репутационный вред, сказано в сообщении.
"Обществу известно, что в избирательной администрации идет рассмотрение жалоб, но обвинения со стороны вышеуказанных политиков о "вероятной фальсификации" уже приняли широкие масштабы", - сказано в сообщении.
Там же сказано, что для установления, соответствуют ли действительности сделанные президентом, политиками или другими заинтересованными лицами заявления или распространенная информация о фальсификации выборов, необходимо проведение комплексного и объективного расследования.
ЦИК отметил, что подобное расследование выходит за рамки его компетенции.
"Исходя из этого обращаемся с предложением к прокуратуре Грузии начать и провести расследование в связи с вышеуказанными заявлениями", - говорится в сообщении.
В свою очередь ЦИК выразил готовность сотрудничать со следствием и беспрепятственно предоставлять имеющуюся у него и необходимую для расследования информацию.
На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Позже она сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.
Помимо Зурабишвили и оппозиционеров о фальсификации говорят представители неправительственных организациях, которые были наблюдателями на выборах. Среди них НПО "Международная прозрачность – Грузия".
Незадолго до выборов Антикоррупционное бюро признало НПО "Международная прозрачность – Грузия" субъектом с заявленной избирательной целью, но позже, по просьбе премьер-министра, упразднило это решение. Свою просьбу Ираклий Кобахидзе обосновал стремлением не допустить манипуляции вокруг этой темы в предвыборный период.
Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
К этому времени американская аудиторская компания Pro v&v провела две фазы аудита, и сейчас идет третья, сказал ранее во вторник председатель парламента Шалва Папуашвили. Он также привел последние имеющиеся результаты проверки:
Ревизия первичного кода и аудита конфигурации показала, что находящиеся на серверах ЦИК списки избирателей соответствуют спискам, залитыми в аппаратуру;
Дублирование избирателя в списке избирателей невозможно;
Распечатанный из аппарата верификации список избирателей – именно тот список, который записан в аппарат верификации;
Один голос избирателя – это один голос, и технологически невозможно модифицирование или изменение его выбора;
Распечатанная из аппарата выписка с первичными данными содержит только те данные, которые генерирует технология.