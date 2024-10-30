https://sputnik-georgia.ru/20241030/amyug-trebuet-annulirovaniya-rezultatov-vyborov-v-gruzii-s-23-uchastkov-290672621.html

АМЮГ требует аннулирования результатов выборов в Грузии с 2/3 участков

АМЮГ требует аннулирования результатов выборов в Грузии с 2/3 участков

Sputnik Грузия

Наблюдательная организация утверждает, что массово был нарушен принцип тайного голосования 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T17:05+0400

2024-10-30T17:05+0400

2024-10-30T17:05+0400

парламентские выборы

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парламентские выборы в грузии 2024

саломе зурабишвили

политика

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" требует аннулирования результатов выборов в парламент Грузии с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий.Наблюдающая за ходом выборов организация утверждает, что на вышеуказанных избирательных участках массово был нарушен принцип тайного голосования избирателя. АМЮГ подала соответствующие жалобы в окружные избирательные комиссии 29 октября и отметила, что их удовлетворение приведет к назначению новых выборов.Там же отмечено, что качество бюллетеня было таким, что с обратной стороны просвечивался след от закрашенного избирателем кружка перед желаемой партией. "Совмещение этих двух данностей подтверждает высокие риски оказания влияния на волю избирателя и нарушает принципы тайного голосования и свободного волеизъявления", - говорится в сообщении. АМЮГ подчеркнула, что выявила риски нарушения принципа тайного голосования еще до выборов, на организованной Центризбиркомом учебно-информационной встрече, и призвала ЦИК принять в связи с этим меры. Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии>>В ответ ЦИК сообщил, что на этой встрече использовалась тестовая версия бюллетеня, а в день голосования будут бюллетени иного качества, которое обеспечит принцип тайного голосования. Это обещание выполнено не было, говорится в сообщении неправительственной организации. "Учитывая масштабы и системность нарушения принципа тайного голосования, АМЮГ также обратилась в прокуратуру для начала расследования по этому факту", - сказано в сообщении. В предвыборный период "Ассоциация молодых юристов Грузии" составила 11 жалоб, а в день выборов зафиксировала 589 нарушений и случаев плохой практики, говорится в сообщении. Между тем в среду прокуратура на основании обращения ЦИК Грузии начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов. ЦИК отметил, что заявления о фальсификации выборов, которые делают президент страны Саломе Зурабишвили, политики и другие заинтересованные лица, приняли масштабный характер.Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов>>Новые технологии использовались на 2 263 из 3 111 избирательных участков. Традиционным методом голосование проходило лишь в высокогорных районах и на участках за рубежом. Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Позже она сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , саломе зурабишвили , политика, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия