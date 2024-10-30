https://sputnik-georgia.ru/20241030/avstriyskie-nablyudateli-polozhitelno-otsenili-proshedshie-v-gruzii-vybory-290678297.html

Австрийские наблюдатели положительно оценили прошедшие в Грузии выборы

Австрийские наблюдатели положительно оценили прошедшие в Грузии выборы

Sputnik Грузия

Члены австрийского парламента также приняли участие в международной наблюдательной миссии ОБСЕ и Европарламента 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T18:58+0400

2024-10-30T18:58+0400

2024-10-30T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Наблюдавшие за ходом выборов в Грузии представители парламента Австрии положительно оценили процесс голосования, отметив отсутствие фактов запугивания или давления на избирателей, соответствующая информация была опубликована на официальной странице законодательного органа. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов. По словам другого наблюдателя, Харальда Химмера (Harald Himmer), на своем участке он также не обнаружил никаких нарушений. В информации, опубликованной Бундесратом, также отмечено, что ситуация после выборов в Грузии остается напряженной — о своей победе заявили как правящая партия, набравшая более 53% голосов избирателей, так и оппозиция. За выборами в Грузии наблюдали 64 международные организации. Одна международная организация была вправе иметь на избирательном участке одновременно не более двух наблюдателей и переводчика. ЦИК Грузии заявил о давлении на членов комиссий после выборов>>Члены австрийского парламента также приняли участие в международной наблюдательной миссии ОБСЕ и Европарламента. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Все четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по предварительным итогам выборов, объявили о бойкоте – отказе от участия в работе законодательного органа. Ни одна из них ("Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию") не признала итогов голосования. Оппозиция уверена в масштабной фальсификации со стороны "Грузинской мечты". АМЮГ требует аннулирования результатов выборов в Грузии с 2/3 участков>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , европарламент, обсе, тбилиси, австрия, политика, грузия, новости