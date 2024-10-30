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Австрийские наблюдатели положительно оценили прошедшие в Грузии выборы
Австрийские наблюдатели положительно оценили прошедшие в Грузии выборы
Sputnik Грузия
Члены австрийского парламента также приняли участие в международной наблюдательной миссии ОБСЕ и Европарламента 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T18:58+0400
2024-10-30T18:58+0400
2024-10-30T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Наблюдавшие за ходом выборов в Грузии представители парламента Австрии положительно оценили процесс голосования, отметив отсутствие фактов запугивания или давления на избирателей, соответствующая информация была опубликована на официальной странице законодательного органа. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов. По словам другого наблюдателя, Харальда Химмера (Harald Himmer), на своем участке он также не обнаружил никаких нарушений. В информации, опубликованной Бундесратом, также отмечено, что ситуация после выборов в Грузии остается напряженной — о своей победе заявили как правящая партия, набравшая более 53% голосов избирателей, так и оппозиция. За выборами в Грузии наблюдали 64 международные организации. Одна международная организация была вправе иметь на избирательном участке одновременно не более двух наблюдателей и переводчика. ЦИК Грузии заявил о давлении на членов комиссий после выборов>>Члены австрийского парламента также приняли участие в международной наблюдательной миссии ОБСЕ и Европарламента. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Все четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по предварительным итогам выборов, объявили о бойкоте – отказе от участия в работе законодательного органа. Ни одна из них ("Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию") не признала итогов голосования. Оппозиция уверена в масштабной фальсификации со стороны "Грузинской мечты". АМЮГ требует аннулирования результатов выборов в Грузии с 2/3 участков>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы в грузии 2024 , европарламент, обсе, тбилиси, австрия, политика, грузия, новости
парламентские выборы в грузии 2024 , европарламент, обсе, тбилиси, австрия, политика, грузия, новости
Австрийские наблюдатели положительно оценили прошедшие в Грузии выборы
18:58 30.10.2024 (обновлено: 19:11 30.10.2024)
Члены австрийского парламента также приняли участие в международной наблюдательной миссии ОБСЕ и Европарламента
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Наблюдавшие за ходом выборов в Грузии представители парламента Австрии положительно оценили процесс голосования, отметив отсутствие фактов запугивания или давления на избирателей, соответствующая информация была опубликована на официальной странице законодательного органа.
"Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент. Кроме того, поддерживающие их НПО заявили о комплексной схеме фальсификации выборов.
"Мы заметили, что избиратели проголосовали без давления. Кабины для голосования были прозрачными и хорошо защищенными. Обстановка была спокойной, я не обнаружил никаких признаков запугивания или насилия", - заявил член Бундесрата Клеменс Кофлер (Klemens Kofler).
По словам другого наблюдателя, Харальда Химмера (Harald Himmer), на своем участке он также не обнаружил никаких нарушений.
"Я не нашел никаких нарушений, направленных на воспрепятствование избирательному процессу и его техническому ходу", - сказал Химмер.
В информации, опубликованной Бундесратом, также отмечено, что ситуация после выборов в Грузии остается напряженной — о своей победе заявили как правящая партия, набравшая более 53% голосов избирателей, так и оппозиция.
За выборами в Грузии наблюдали 64 международные организации. Одна международная организация была вправе иметь на избирательном участке одновременно не более двух наблюдателей и переводчика.
Члены австрийского парламента также приняли участие в международной наблюдательной миссии ОБСЕ и Европарламента.
Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей.
Последние данные ЦИК по итогам выборов:
"Грузинская мечта" ("Грузинская мечта", "Сила народа") – 53,93%;
"Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") – 11,035%;
"Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 10,167%;
"Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 8,814%;
Все четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по предварительным итогам выборов, объявили о бойкоте – отказе от участия в работе законодательного органа. Ни одна из них ("Коалиция за перемены", "Единство – национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию") не признала итогов голосования. Оппозиция уверена в масштабной фальсификации со стороны "Грузинской мечты".
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.