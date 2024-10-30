https://sputnik-georgia.ru/20241030/premery-gruzii-i-vengrii-podytozhili-vstrechu-v-tbilisi-290665887.html

Премьеры Грузии и Венгрии подытожили встречу в Тбилиси

Премьеры Грузии и Венгрии подытожили встречу в Тбилиси

Sputnik Грузия

Виктор Орбан прибыл в Грузию спустя три дня после проведения в стране парламентских выборов 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T13:54+0400

2024-10-30T13:54+0400

2024-10-30T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузия при поддержке Венгрии будет двигаться вперед по пути интеграции в Евросоюз, что является главным приоритетом внешней политики правящей партии "Грузинская мечта", написал премьер Ираклий Кобахидзе, подводя итоги визита в Тбилиси венгерского коллеги Виктора Орбана. Виктор Орбан находился с двухдневным визитом в Грузии вместе с правительственной делегацией 28-29 октября. В составе делегации были глава МИД и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, министр финансов Венгрии Михай Варга, госсекретарь Янош Мате и другие официальные лица. "При поддержке Венгрии мы будем двигаться вперед по пути интеграции в Евросоюз, что является главным приоритетом нашей внешней политики. Мы ценим важную роль Венгрии, особенно во время председательства в Совете ЕС, в процессе предоставления нам статуса кандидата в ЕС", – написал Кобахидзе. Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Премьер Грузии отметил расширяющееся сотрудничество между двумя странами и непоколебимую поддержку Венгрии. "Вместе мы расширяем сотрудничество в политической, экономической и социальной сферах и укрепляем все направления сотрудничества. Благодарю Венгрию за непоколебимую поддержку и преданность," – написал Кобахидзе. Визит в Грузию на платформе Х прокомментировал и венгерский премьер Виктор Орбан. Орбан был первым, кто поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах, и первым лидером государства, который прибыл в Грузию с официальным визитом на третий день после парламентских выборов. Поддержка Грузии на пути в ЕС и общие ценности – Кобахидзе выразил благодарность Орбану>>Незадолго до прибытия Орбана в Грузию Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз. Полученный Венгрией путем ротации на полгода статус председателя в Совете ЕС не дает Орбану полномочий во внешней политике, сказал Боррель. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, виктор орбан, жозеп боррель, совет ес, обсе, венгрия