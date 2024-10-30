Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Государственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2024
Парламентские выборы
https://sputnik-georgia.ru/20241030/prezident-prizvala-prokuraturu-gruzii-zanyatsya-svoim-delom-290679139.html
Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом
Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом
Sputnik Грузия
Партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой, сказала Зурабишвили 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T19:28+0400
2024-10-30T19:58+0400
парламентские выборы
грузия
политика
новости
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/01/288215672_0:0:1546:870_1920x0_80_0_0_3ac9a7b2ce3928752487c2723248dda7.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прокуратуру, которая вызвала ее для дачи показаний в связи с ее заявлениями о фальсификации парламентских выборов 26 октября, заняться своим делом и не мешать ей заниматься своим. Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов на основании обращения ЦИК Грузии от 30 октября. ЦИК отметил, что заявления о фальсификации выборов, которые делают президент, политики и другие заинтересованные лица, приняли масштабный характер.Она отметила, что партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой. А то, что сейчас делает прокуратура, порождает еще больше вопросов."Так что пусть прокуратура занимается своими делами, а президент займется своими делами", - отметила Зурабишвили. В начале пресс-конференции во дворце президента на экране показали видеозаписи с избирательных участков в день выборов, которые, как потом сказала Зурабишвили, являются доказательством фальсификации. Она отметила, что подобных материалов распространяется очень много со всех сторон. Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов&gt;&gt;Зурабишвили подчеркнула, что во всех "нормальных странах" следственный орган сам должен находить доказательства, а не просить их у президента. По ее словам, о многочисленных нарушениях на выборах в Грузии заявил и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель."Думаю, прокуратура должна и у него (Борреля - ред.) спросить. Как видно, у него тоже есть много доказательств", - заявила Зурабишвили. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.ЦИК Грузии ответил на обвинение о массовом нарушении принципа тайного голосования&gt;&gt;В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/01/288215672_48:0:1348:975_1920x0_80_0_0_a18ea3cf525f96fe4a5530572d65f746.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024

Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом

19:28 30.10.2024 (обновлено: 19:58 30.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой, сказала Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прокуратуру, которая вызвала ее для дачи показаний в связи с ее заявлениями о фальсификации парламентских выборов 26 октября, заняться своим делом и не мешать ей заниматься своим.
Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов на основании обращения ЦИК Грузии от 30 октября. ЦИК отметил, что заявления о фальсификации выборов, которые делают президент, политики и другие заинтересованные лица, приняли масштабный характер.
"Я бы посоветовала прокуратуре заняться своим делом и прекратить политическую расправу над президентом", - сказала Зурабишвили на брифинге.
Она отметила, что партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой. А то, что сейчас делает прокуратура, порождает еще больше вопросов.
"Так что пусть прокуратура занимается своими делами, а президент займется своими делами", - отметила Зурабишвили.
В начале пресс-конференции во дворце президента на экране показали видеозаписи с избирательных участков в день выборов, которые, как потом сказала Зурабишвили, являются доказательством фальсификации. Она отметила, что подобных материалов распространяется очень много со всех сторон.
Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов>>
Зурабишвили подчеркнула, что во всех "нормальных странах" следственный орган сам должен находить доказательства, а не просить их у президента.
По ее словам, о многочисленных нарушениях на выборах в Грузии заявил и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Думаю, прокуратура должна и у него (Борреля - ред.) спросить. Как видно, у него тоже есть много доказательств", - заявила Зурабишвили.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
ЦИК Грузии ответил на обвинение о массовом нарушении принципа тайного голосования>>
В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.
Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0