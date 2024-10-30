https://sputnik-georgia.ru/20241030/prezident-prizvala-prokuraturu-gruzii-zanyatsya-svoim-delom-290679139.html
Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом
Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом
Sputnik Грузия
Партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой, сказала Зурабишвили 30.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-30T19:28+0400
2024-10-30T19:28+0400
2024-10-30T19:58+0400
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саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прокуратуру, которая вызвала ее для дачи показаний в связи с ее заявлениями о фальсификации парламентских выборов 26 октября, заняться своим делом и не мешать ей заниматься своим. Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов на основании обращения ЦИК Грузии от 30 октября. ЦИК отметил, что заявления о фальсификации выборов, которые делают президент, политики и другие заинтересованные лица, приняли масштабный характер.Она отметила, что партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой. А то, что сейчас делает прокуратура, порождает еще больше вопросов."Так что пусть прокуратура занимается своими делами, а президент займется своими делами", - отметила Зурабишвили. В начале пресс-конференции во дворце президента на экране показали видеозаписи с избирательных участков в день выборов, которые, как потом сказала Зурабишвили, являются доказательством фальсификации. Она отметила, что подобных материалов распространяется очень много со всех сторон. Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов>>Зурабишвили подчеркнула, что во всех "нормальных странах" следственный орган сам должен находить доказательства, а не просить их у президента. По ее словам, о многочисленных нарушениях на выборах в Грузии заявил и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель."Думаю, прокуратура должна и у него (Борреля - ред.) спросить. Как видно, у него тоже есть много доказательств", - заявила Зурабишвили. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.ЦИК Грузии ответил на обвинение о массовом нарушении принципа тайного голосования>>В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024
Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом
19:28 30.10.2024 (обновлено: 19:58 30.10.2024)
Партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой, сказала Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прокуратуру, которая вызвала ее для дачи показаний в связи с ее заявлениями о фальсификации парламентских выборов 26 октября, заняться своим делом и не мешать ей заниматься своим.
Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов на основании обращения ЦИК Грузии от 30 октября. ЦИК отметил, что заявления о фальсификации выборов, которые делают президент, политики и другие заинтересованные лица, приняли масштабный характер.
"Я бы посоветовала прокуратуре заняться своим делом и прекратить политическую расправу над президентом", - сказала Зурабишвили на брифинге.
Она отметила, что партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой. А то, что сейчас делает прокуратура, порождает еще больше вопросов.
"Так что пусть прокуратура занимается своими делами, а президент займется своими делами", - отметила Зурабишвили.
В начале пресс-конференции во дворце президента на экране показали видеозаписи с избирательных участков в день выборов, которые, как потом сказала Зурабишвили, являются доказательством фальсификации. Она отметила, что подобных материалов распространяется очень много со всех сторон.
Зурабишвили подчеркнула, что во всех "нормальных странах" следственный орган сам должен находить доказательства, а не просить их у президента.
По ее словам, о многочисленных нарушениях на выборах в Грузии заявил и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Думаю, прокуратура должна и у него (Борреля - ред.) спросить. Как видно, у него тоже есть много доказательств", - заявила Зурабишвили.
Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.
Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.
В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.
Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.