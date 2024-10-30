https://sputnik-georgia.ru/20241030/prezident-prizvala-prokuraturu-gruzii-zanyatsya-svoim-delom-290679139.html

Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом

Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом

Sputnik Грузия

Партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой, сказала Зурабишвили 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T19:28+0400

2024-10-30T19:28+0400

2024-10-30T19:58+0400

парламентские выборы

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прокуратуру, которая вызвала ее для дачи показаний в связи с ее заявлениями о фальсификации парламентских выборов 26 октября, заняться своим делом и не мешать ей заниматься своим. Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов на основании обращения ЦИК Грузии от 30 октября. ЦИК отметил, что заявления о фальсификации выборов, которые делают президент, политики и другие заинтересованные лица, приняли масштабный характер.Она отметила, что партнеры Грузии наблюдают за тем, может ли прокуратура быть независимой и непредвзятой. А то, что сейчас делает прокуратура, порождает еще больше вопросов."Так что пусть прокуратура занимается своими делами, а президент займется своими делами", - отметила Зурабишвили. В начале пресс-конференции во дворце президента на экране показали видеозаписи с избирательных участков в день выборов, которые, как потом сказала Зурабишвили, являются доказательством фальсификации. Она отметила, что подобных материалов распространяется очень много со всех сторон. Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов>>Зурабишвили подчеркнула, что во всех "нормальных странах" следственный орган сам должен находить доказательства, а не просить их у президента. По ее словам, о многочисленных нарушениях на выборах в Грузии заявил и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель."Думаю, прокуратура должна и у него (Борреля - ред.) спросить. Как видно, у него тоже есть много доказательств", - заявила Зурабишвили. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.ЦИК Грузии ответил на обвинение о массовом нарушении принципа тайного голосования>>В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024