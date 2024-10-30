https://sputnik-georgia.ru/20241030/tsik-gruzii-otvetil-na-obvinenie-o-massovom-narushenii-printsipa-taynogo-golosovaniya-290675933.html

ЦИК Грузии ответил на обвинение о массовом нарушении принципа тайного голосования

ЦИК Грузии ответил на обвинение о массовом нарушении принципа тайного голосования

Sputnik Грузия

Свидетельством массового нарушения были названы расположение камер на избирательных участках и качество бюллетеней 30.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-30T17:50+0400

2024-10-30T17:50+0400

2024-10-30T18:26+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования, заявил замглавы ЦИК Грузии Георгий Шарабидзе, комментируя обвинения о массовом нарушении этого принципа на парламентских выборах 26 октября. Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии", является расположение камер на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией.Он отметил, что бюллетени были напечатаны в выбранных согласно установленным правилам типографиях, и за этим процессом наблюдали как местные, так и международные наблюдатели.Кроме того, ЦИК изготовил специальный конверт из бумаги такой толщины, что в случае правильного помещения в него бюллетеня, полностью обеспечивается тайное голосование. Этот конверт представляет собой сложенную вдвое плотную бумагу. Он подчеркнул, что не раз проводилось тестирование, учитывались рекомендации в том числе неправительственных организаций. Во время кампании по информированию населения о правилах голосования с использованием новых технологий, ЦИК особое внимание уделял теме правильного использования конверта, сказал Шарабидзе.АМЮГ требует аннулирования результатов выборов в Грузии с 2/3 участков>>Он также отметил, что пошаговая инструкция по голосованию была размещена на всех избирательных участках. Настаивающая на том, что 26 октября имело место массовое нарушение принципа тайного голосования "Ассоциация молодых юристов Грузии" требует аннулирования результатов выборов с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий.АМЮГ заявила, что уже обратилась в прокуратуру для начала расследования по озвученным ею обвинениям. Между тем в среду прокуратура на основании обращения ЦИК Грузии начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов. ЦИК отметил, что заявления о фальсификации выборов, которые делают президент страны Саломе Зурабишвили, политики и другие заинтересованные лица, приняли масштабный характер.Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов>>Новые технологии использовались на 2 263 из 3 111 избирательных участков. Традиционным методом голосование проходило лишь в высокогорных районах и на участках за рубежом.Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.На второй день после голосования поддерживающая оппозицию Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации выборов. Чтобы "отмыть фальсификацию", по ее словам, использовались современные технологии. Позже она сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024