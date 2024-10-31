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До каких пор будет приостановлен процесс вступления Грузии в ЕС – ответ посла

До каких пор будет приостановлен процесс вступления Грузии в ЕС – ответ посла

Sputnik Грузия

Накануне Еврокомиссия приняла свой ежегодный пакет мер по расширению, в котором отмечается, что среди прочего сказано, что де-факто остановлен процесс... 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T17:46+0400

2024-10-31T17:46+0400

2024-10-31T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Лидеры Евросоюза приостановили процесс вступления Грузии в ЕС и он будет приостановлен до тех пор, пока страна продолжит отдаляться от ценностей и принципов объединения, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Накануне Еврокомиссия приняла свой ежегодный пакет мер по расширению, в отчете среди прочего сказано, что курс действий властей Грузии противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, и что это де-факто останавливает процесс евроинтеграции Грузии. По словам дипломата, в прошлом году публикация отчета дала возможность Еврокомиссии рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, а в декабре эта рекомендация была единогласно подтверждена государствами-членами ЕС. "Это был незабываемый день как для ЕС, так и для населения Грузии. Для меня это стало вершиной моей профессиональной карьеры. Сегодня, год спустя, к сожалению, нам особо нечего праздновать", – добавил посол. В 2023 году вместе со статусом страны-кандидата на вступление в ЕС Грузия получила девять рекомендаций для перехода на следующий этап – открытия переговоров о вступлении. Среди этих шагов – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Главы МИД ЕС в ноябре обсудят ситуацию в Грузии после выборов – Герчинский >>Во вступительной части отчета по Грузии, опубликованном 30 октября 2024 года, первым делом дана негативная оценка принятию этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Там сказано, что за принятием отозванной годом ранее законодательной инициативы "последовали другие негативные события, которые не отражают заявленную правительством приверженность пути в ЕС". Согласно отчету, приняв закон "О прозрачности иностранного влияния", Грузия отошла от рекомендаций Еврокомиссии. Девять шагов на пути в ЕС – обнародован отчет о выполнении Грузией рекомендаций>>Критика также касается выборов в парламент Грузии, проведенных 26 октября. В отчете со ссылкой на заключение совместной международной миссии по наблюдению за выборами под руководством БДИПЧ ОБСЕ говорится о зафиксированных нарушениях. Там сказано, что выборы прошли в напряженной и крайне поляризованной обстановке. Среди недостатков перечислены недавние поправки в Избирательный кодекс, частые нарушения тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, которые негативно повлияли на общественное доверие к избирательному процессу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, еврокомиссия, грузия - евросоюз, закон об "иноагентах"