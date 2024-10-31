https://sputnik-georgia.ru/20241031/glavy-mid-es-v-noyabre-obsudyat-situatsiyu-v-gruzii-posle-vyborov---gerchinskiy-290686743.html

Главы МИД ЕС в ноябре обсудят ситуацию в Грузии после выборов – Герчинский

Главы МИД ЕС в ноябре обсудят ситуацию в Грузии после выборов – Герчинский

Sputnik Грузия

Решение о приостановке безвиза для граждан Грузии будет принято на основе развития событий в Грузии в ближайшие дни, отметил посол ЕС 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T12:52+0400

2024-10-31T12:52+0400

2024-10-31T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию после парламентских выборов в Грузии на заседании 18 ноября, а окончательные решения по введению санкций в отношении Грузии будут приняты на основе развития событий в стране в ближайшие дни, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что события в Грузии после выборов вызывают тревогу, указав на нарушения в ходе избирательной кампании и в день выборов. Он также заявил, что включил ситуацию в Грузии в повестку дня ноябрьского Совета по иностранным делам. Что касается санкций, как отметил дипломат, введение ограничительных мер в случае с ЕС требует единогласия. Девять шагов на пути в ЕС – обнародован отчет о выполнении Грузией рекомендаций>>"Приостановление безвизового режима требует голосования только квалифицированным большинством. Все это будет обсуждено с государствами-членами, и решения будут приняты на основе развития событий в Грузии в ближайшие дни", - отметил посол. Квалифицированное большинство ЕС – это не менее 55% членов Совета ЕС, представляющих не менее 14 стран и не менее 65% населения ЕС, выступающих "за", или не более 4 членов Совета ЕС – "против".Накануне Еврокомиссия приняла свой ежегодный пакет мер по расширению, в отчете среди прочего сказано, что курс действий властей Грузии противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, и что это де-факто останавливает процесс евроинтеграции Грузии.Ранее Герчинский не исключил приостановление безвизового режима, назвав это одним из инструментов, который ЕС может задействовать в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией еще больше увеличится. Грузия является частью политики расширения Евросоюза – Бочоришвили об отчете ЕК>>После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Выборы в Грузии Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Вброс бюллетеней на парламентских выборах в Грузии – двое человек задержаны>>В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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