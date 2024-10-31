https://sputnik-georgia.ru/20241031/gosdep-ssha-prizval-prezidenta-gruzii-predostavit-dannye-o-falsifikatsii-vyborov-290685381.html

Госдеп США призвал президента Грузии предоставить данные о фальсификации выборов

Госдеп США призвал президента Грузии предоставить данные о фальсификации выборов

Sputnik Грузия

Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов на основании обращения ЦИК Грузии от 30 октября 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T12:01+0400

2024-10-31T12:01+0400

2024-10-31T12:21+0400

парламентские выборы

политика

новости

грузия

саломе зурабишвили

сша

джо байден

парламентские выборы в грузии 2024

главная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276791479_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_50ac83dcd8f06c31a6750603db5a8c46.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. США надеются, что президент Грузии Саломе Зурабишвили сможет предоставить расследованию доказательства фальсификации парламентских выборов, в чем она обвиняет власти страны, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Прокуратура начала расследование вероятной фальсификации парламентских выборов и вызвала Зурабишвили для дачи показаний. Однако в ответ она призвала прокуратуру заняться своим делом и прекратить политическую расправу над президентом. То, что сейчас делает прокуратура, порождает еще больше вопросов, отметила она."Президент может говорить сама за себя. Но, насколько я понимаю, она сказала, что у нее есть информация о нарушениях, поэтому, надеюсь, она сможет предоставить эту информацию, которая будет релевантной к любому расследованию, независимо от того, проводится ли оно грузинскими властями или кем-либо еще", - заявил Миллер. Президент призвала прокуратуру Грузии заняться своим делом>>На пресс-конференции Миллер напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, в котором он призвал правительство Грузии провести прозрачное расследование всех нарушений на выборах, а также выразил глубокую встревоженность демократическим регрессом в Грузии.Представитель госдепа еще раз напомнил, что США продолжают пересмотр двусторонних отношений с Грузией. "Мы ясно дали понять, что наши отношения с правительством Грузии продолжают пересматриваться. Мы уже приостановили предоставление помощи правительству Грузии на сумму 95 миллионов долларов, а другая помощь, которую мы предоставляем, остается на рассмотрении", - отметил Миллер. США предупредили Грузию об ответных мерах в случае сохранения нынешнего курса>>Вместе с тем представитель госдепа США выразил поддержку протестующим против результатов голосования в Грузии. "Мы хотим, чтобы их свобода протестовать, их свобода осуществлять свое фундаментальное право на выражение мнений никоим образом не ущемлялись", - заявил Миллер. Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов по результатам обработки Центризбиркомом данных с 99,97% избирательных участков. Эти результаты отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Последние данные ЦИК по итогам выборов: Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , сша, джо байден, парламентские выборы в грузии 2024 , главная прокуратура грузии