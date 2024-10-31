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Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии из-за заявлений о визите Орбана в Грузию

Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии из-за заявлений о визите Орбана в Грузию

Sputnik Грузия

Заявление шведского премьера оскорбительно для венгерского правительства, сказал главы МИД Венгрии 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T15:12+0400

2024-10-31T15:12+0400

2024-10-31T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Посол Швеции был вызван в МИД Венгрии из-за заявлений шведского премьера Ульфа Кристерссона о визите премьер-министра Виктора Орбана в Грузию и его оценке прошедших в стране выборов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении в соцсети. Шведский премьер Ульф Кристерссон 30 октября заявил, что премьер Венгрии, вероятно, ездил в Тбилиси в интересах России. По его словам, заявление Орбана о том, что выборы в Грузии были "свободными и демократическими", сделано не от имени европейских стран. По словам главы МИД Венгрии, заявление шведского премьера оскорбительно для венгерского правительства. "Это заявление, которое самым решительным образом нас оскорбляет, мы должны самым решительным образом его отвергнуть", - заявил Сийярто. По его словам, венгерские власти ни от кого не терпят и никому не позволят ставить под сомнение тот факт, что правительство представляет исключительно национальные интересы. По его словам, обвинение Кристерссона "переходит границы, так что необходимо высказаться". Грузия хорошо проживет и без Евросоюза – офис Орбана >>Виктор Орбан находился с двухдневным визитом в Грузии вместе с правительственной делегацией 28-29 октября. В составе делегации были глава МИД и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, министр финансов Венгрии Михай Варга, госсекретарь Янош Мате и другие официальные лица. Незадолго до прибытия Орбана в Грузию Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что во время этого визита он не будет представлять Евросоюз. Полученный Венгрией путем ротации на полгода статус председателя в Совете ЕС не дает Орбану полномочий во внешней политике, сказал Боррель. Девять шагов на пути в ЕС – обнародован отчет о выполнении Грузией рекомендаций>>Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. Власти Грузии заявили, что заключение международной миссии подтвердило легитимность парламентских выборов. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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