https://sputnik-georgia.ru/20241031/prestupleniya-vo-vremya-vyborov-v-gruzii---rassleduyutsya-47-ugolovnykh-del-290687656.html

Преступления во время выборов в Грузии – расследуются 47 уголовных дел

Преступления во время выборов в Грузии – расследуются 47 уголовных дел

Sputnik Грузия

В частности, расследование ведется с квалификацией фальсификации выборов, влияния на волеизъявление избирателей, нарушения тайны голосования на выборах и... 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T14:27+0400

2024-10-31T14:27+0400

2024-10-31T14:39+0400

парламентские выборы

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саломе зурабишвили

шалва папуашвили

специальная следственная служба

генеральная прокуратура грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии, министерство внутренних дел и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов, говорится в заявлении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. В основу начала расследования легли обращения правящей и оппозиционных партий, Центральной избирательной комиссии и неправительственных организаций, а также распространенные в СМИ информации. В частности, расследование ведется с квалификацией фальсификации выборов, влияния на волеизъявление избирателей, нарушения тайны голосования на выборах, подкупа избирателей, воспрепятствования журналистской деятельности, насилия и угроз по месту нахождения избирательной комиссии или во время предвыборной агитации, повреждения и уничтожения предметов. В прокуратуре отмечают, что в отдельных случаях лица, которые публично заявляют, что у них есть информация и доказательства о предполагаемых преступлениях, совершенных в ходе избирательного процесса, до настоящего времени не сотрудничают со следствием и отказываются предоставлять соответствующую информацию, что препятствует процессу расследования. "Прокуратура Грузии призывает их своевременно явиться в следственные структуры и сотрудничать для обеспечения оперативного, эффективного и объективного расследования", - говорится в заявлении ведомства. В прокуратуре также подтвердили задержание двух человек в связи с инцидентом на избирательном участке №69 села Садахло Марнеульского района, где во время процесса голосования на парламентских выборах произошел вброс бюллетеней. Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов >>Голосование на указанном участке проходило по старой системе. Бюллетени забрасывали в урну, а не помещали в специальный считывающий аппарат. Окружная комиссия ЦИК Грузии после инцидента остановила процесс голосования и признала недействительными результаты голосования на избирательном участке. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе ранее заявил, что вброс бюллетеней осуществил депутат местного собрания (райсакребуло) от их партии, действовавший по плану оппозиционной партии "Единое национальное движение". Выборы в Грузии Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. Глава парламента: идет фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов в Грузии>>В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, специальная следственная служба, генеральная прокуратура грузии, парламентские выборы в грузии 2024