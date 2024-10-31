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Вброс бюллетеней на парламентских выборах в Грузии – двое человек задержаны

Вброс бюллетеней на парламентских выборах в Грузии – двое человек задержаны

Sputnik Грузия

Задержанным по обвинению во вбросе бюллетеней грозит до 2-х лет лишения свободы 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T10:48+0400

2024-10-31T10:48+0400

2024-10-31T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Полиция задержала двух человек в связи с инцидентом на избирательном участке №69 села Садахло Марнеульского района, где во время процесса голосования на парламентских выборах произошел вброс бюллетеней, говорится в заявлении МВД Грузии.На избирательном участке №69 голосование проходило по старой системе. Бюллетени забрасывали в урну, а не помещали в специальный считывающий аппарат. Окружная комиссия ЦИК Грузии после инцидента остановила процесс голосования и признала недействительными результаты голосования на избирательном участке.Полиция Квемо Картли задержала двух человек 40 и 34 лет. Следствие установило, что во время парламентских выборов 2024 года, состоявшихся 26 октября, обвиняемые в нарушении законодательства опустили бюллетени в урну для голосования на избирательном участке №69 села Садахло с нарушением закона.Вброс бюллетеней в Марнеули – результаты голосования аннулированы>>Преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Следствие ведется по статье "Нарушение тайны голосования, неправильный подсчет голосов или неправильное подведение итогов выбор" УК Грузии.Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе ранее заявил, что вброс бюллетеней осуществил депутат местного собрания (райсакребуло) от их партии, действовавший по плану оппозиционной партии "Единое национальное движение".Парламентские выборы впервые прошли масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень.Зурабишвили ждут в прокуратуре Грузии – расследуется дело о фальсификации выборов>>Новые технологии использовались на 2 263 из 3 111 избирательных участков. Традиционным методом голосование проходило лишь в высокогорных районах и на участках за рубежом.Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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