https://sputnik-georgia.ru/20241101/falsifikatsiyu-vyborov-v-gruzii-esche-nado-dokazat---institut-kuinsi-290708164.html

Фальсификацию выборов в Грузии еще надо доказать – Институт Куинси

Фальсификацию выборов в Грузии еще надо доказать – Институт Куинси

Sputnik Грузия

Президент Байден абсурдно "процитировал оценки международных и местных наблюдателей о том, что выборы в Грузии не были свободными и справедливыми", говорится в... 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T23:07+0400

2024-11-01T23:07+0400

2024-11-01T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Заключение миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам в Грузии не говорит, что выборы были сфальсифицированы, однако если даже факты фальсификации были, их надо доказать, говорится в заключении Института ответственного государственного управления Куинси. Согласно заключению совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента, процедура выборов в парламент Грузии была хорошо организована, был большой выбор за кого голосовать и много международных наблюдателей, но при этом были дисбаланс в финансировании партий, давление на госслужащих и много случаев запугивания избирателей. В тоже время автор публикации подчеркивает, что предварительные отчеты похожи на правду, однако фальсификацию надо еще доказать. "Предварительные оценки кажутся правдоподобными: во-первых, скорее всего, было много случаев, когда правительство покупало голоса, запугивало избирателей и участвовало в других актах манипулирования выборами. Во-вторых, однако, чтобы законно подтвердить отмену победы правительства и снижение ее голосов с 53% на 38%, потребуются доказательства фальсификаций в очень крупных масштабах. Возможно, это действительно можно будет предоставить", - говорится в статье. Институт отмечает, что западные институты не стали дожидаться окончательного отчета БДИПЧ ОБСЕ, прежде чем делать окончательные выводы. При этом институт назвал оценки президента США Джо Байдена и местных наблюдателей абсурдными. Раскритиковал институт и позицию президента Грузии Саломе Зурабишвили. "Поддерживающая оппозицию президент Саломе Зурабишвили заявила, что грузины стали "жертвами того, что можно охарактеризовать только как российскую спецоперацию – новую форму гибридной войны, развязанной против нашего народа и нашей страны". Однако, когда западные журналисты попросили ее обосновать это, она смогла лишь сказать, что правительство использовало "российскую методологию", - говорится в заключении. При этом, как отмечает Институт, призыв президента к "твердой поддержке нашими европейскими и американскими партнерами той части Грузии, которая является европейской, то есть грузинского населения" означает привилегированность только одной части общества. "Это означает, что какими бы ни были результаты выборов, единственным реальным "населением Грузии" является та часть, которая идентифицирует себя с Западом. Только их мнение является по-настоящему легитимным, а правительство, которое не следует безоговорочно "европейскому пути", по своей сути нелегитимно, независимо от того, проводятся выборы или нет", - говорится в заключении. "Революционный" план оппозиции в Грузии отложен до понедельника >>При этом в заключении отмечено, что существует что-то глубоко неприятное в том, что хорошо оплачиваемые западные комментаторы спокойно сидят в Вашингтоне, Лондоне или Берлине и отвергают как изначально незаконные и глупые опасения граждан маленькой и бедной страны по поводу отношений с очень большим и опасным соседом. "Если вы хотите, чтобы люди вас поддержали, вероятно, не стоит начинать свое обращение к ним с намека на то, что их мнение ни в коем случае не имеет значения, потому что они невежественные, неграмотные российские марионетки, которые в любом случае не заслуживают права голоса", - говорится в заключении. Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. План оппозиции в Грузии содержит признаки революции – вице-спикер >>Выборы 26 октября выиграла правящая партия "Грузинская мечта", набрав, по данным ЦИК, 53,93% голосов. Эти данные отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации. В частности, Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз. Власти называют все обвинения дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , джо байден, шалва папуашвили, бдипч/обсе, обсе, сша, парламентские выборы в грузии 2024