https://sputnik-georgia.ru/20241101/dozhivem-do-ponedelnika--revolyutsionnyy-plan-oppozitsii-gruzii-pod-ugrozoy-290706438.html

"Революционный" план оппозиции в Грузии отложен до понедельника

"Революционный" план оппозиции в Грузии отложен до понедельника

Sputnik Грузия

Оппозиционные партии хотят войти в парламент, но так, чтобы в этом обвинили кого-то другого, заявил лидер "Гирчи" 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T19:31+0400

2024-11-01T19:31+0400

2024-11-01T20:07+0400

парламентские выборы

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мамука мдинарадзе

ника гварамия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Решение грузинской оппозиции отложить объявление плана действий до акции протеста в понедельник стало причиной критики ее сторонников, недовольных результатами выборов в парламент Грузии, и успокоило представителей правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, в четверг вечером вместо анонсированного объявления плана действий на ближайшее время, объявили об акции протеста в понедельник, 4 ноября, где озвучат свои дальнейшие планы. По его словам, оппозиции сейчас нечего сказать в плане аргументов, и они должны что-то делать. "Волны протеста нет, а сторонники над ними смеются", - сказал Мдинарадзе, отметив, что оппозиция будет идти на провокации. Объявление об акции протеста лишь в понедельник не вызвало энтузиазма у противников правящей партии. По ее словам, тенденция, когда тот, кто дает деньги, решает, когда ставить сцену и проводить акции протеста, принесет поражение стране. Ряд НПО анонсировали свою акцию протеста у здания парламента в субботу, заявив, что на акции не будет выступающих, сцены или лидеров, а граждане просто свистками, крышками от кастрюль, барабанами, вувузелами выразят свой протест против выборов. Организатором движения выступило НПО "Талга" (Волна), и она грозится проводить акции ежедневно, даже в день акции оппозиции. Модератором акции стала известная в Грузии активистка Ната Перадзе, которая прокомментировала действия оппозиции ярким постом в соцсетях: "Это тот же понт, что начать диету с понедельника". Успокоить возмущенных бездействием оппозиции попытался лидер "Коалиции за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") Ника Мелия. "Если в такой ситуации кто-то вам предлагает план заранее или если он говорит, что прописал план и его каждодневное его озвучивание и выполнение возможно, – он вам врет. Мы вступаем в процесс, у которого есть конкретная цель", - сказал Мелия, который отметил, что протест будет не ради протеста, а в нужной форме и в нужное время, но не уточнил, о каких формах протеста идет речь. Между тем соратник Мелия по коалиции Ника Гварамия попросил у своих подписчиков продать или подарить им палатки средних или крупных размеров, заявив, что будет действовать в открытую. План оппозиции в Грузии содержит признаки революции – вице-спикер >>На это негативно отреагировали в правящей партии, назвав это попыткой переворота. "План радикальной оппозиции не изменился. Если они говорили двусмысленно, сегодня уже они прямо говорят о государственном перевороте", - заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский. При этом, он отметил, что избиратели оппозиции вряд ли поддержат ее стремление внести дестабилизацию в страну, которая является ее единственным шансом оправдать себя. То, что не все сторонники оппозиции готовы к радикальным процесса, подтвердила одна из лидеров партии "За Грузию" Натия Мезвришвили. "Мы хорошо знаем своих избирателей, и, если сказать правду, я не думаю, что наши избиратели пойдут в палатки. Но если наши избиратели решат, что мы должны быть на акциях, мы выполним их заказ", - сказала Мезвришвили. Между тем, лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия уверен, что в Грузии планируется "фейк-революция". По его мнению, оппозиционные партии хотят войти в парламент, но так, чтобы в этом обвинили кого-то другого. "Это все делается для того, чтобы люди начали расходиться. При этом представить так, что ты оппозиционер и борешься, но народ за тобой не идет. Но народ и не пойдет, так как чувствует, что ты не хочешь на самом деле борьбы, а хочешь войти в парламент так, чтобы в этом обвинить других", - сказал Хвичия. По итогам выборов от оппозиции в парламент прошли коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию". Правящая партия "Грузинская мечта" смогла сохранить парламентское большинство в парламенте по предварительным итогам набрав около 54%. Все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили о фальсификации выборов и отказались признавать объявленные Центризбиркомом результаты. О фальсификации говорят представители неправительственных организаций, которые были наблюдателями на выборах. Оппозиции не удастся сорвать работу нового парламента Грузии – премьер>>Парламентские выборы впервые прошли в Грузии масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. В аппарате верификации проверяли удостоверяющий личность документ, а в аппарат подсчета голосов помещали бюллетень. На четвертый день после выборов неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) заявила о массовом нарушении принципа тайного голосования и потребовала аннулирования результатов выборов с 2 263 избирательных участков (2/3), на которых голосование проходило с использованием электронных технологий. Свидетельством массового нарушения принципа тайного голосования, по утверждению АМЮГ, является расположение камер на избирательных участках в день голосования и то, что на обратной стороне бюллетеня был виден отпечаток маркера, которым нужно было закрасить кружок перед желаемой партией. Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>>Позже в ЦИК заявили, что правильное помещение бюллетеня в специальный конверт полностью обеспечивает принцип тайного голосования. При этом в ЦИК подчеркнули, что до выборов была проведена масштабная информационная кампания о том, как голосовать по-новому, а на избирательных участках в день голосования были инструкции. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 уголовных дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, мамука мдинарадзе, ника гварамия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024