https://sputnik-georgia.ru/20241101/plan-oppozitsii-v-gruzii-soderzhit-priznaki-revolyutsii--vitse-spiker-290701793.html

План оппозиции в Грузии содержит признаки революции – вице-спикер

План оппозиции в Грузии содержит признаки революции – вице-спикер

Sputnik Грузия

Акцию протеста в центре Тбилиси 4 ноября намерены провести три из четырех прошедших в парламент оппозиционных сил 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T16:30+0400

2024-11-01T16:30+0400

2024-11-01T16:30+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

георгий гахария

гурам мачарашвили

саломе зурабишвили

единое национальное движение

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. План оппозиции, не признающей результаты выборов в парламент Грузии, содержит признаки совершения госпереворота и развития революционных процессов, сказал один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский, комментируя анонсированную на понедельник акцию протеста.Акцию протеста в центре Тбилиси 4 ноября намерены провести три из четырех прошедших в парламент оппозиционных сил. Они требуют признания парламентских выборов 26 октября, на которых правящая партия, по данным ЦИК, набрала 53,93% голосов, нелегитимными и назначения новых выборов.По его словам, оппозиция рассчитывает до понедельника мобилизовать сторонников. О проведении в понедельник акции и объявлении там о своих планах договорились лидеры коалиций "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") и "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа"). На состоявшейся 31 октября встрече не присутствовали лидеры партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", которая также прошла в парламент по итогам выборов. Как заявила соратница Гахария, депутат Анна Бучукури, у них есть свой план.Оппозиции не удастся сорвать работу нового парламента Грузии – премьер>>Поведение партии "За Грузию" говорит о том, что в оппозиции нет единства, сказал депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. "Сила народа" участвовала в выборах вместе с "Грузинской мечтой"."В этой оппозиции никогда не было единства, и это было заметно, когда во время предвыборной кампании они даже вокруг заявления не могли объединиться… И даже сейчас из четырех преодолевших барьер партий собрались три, а некоторых из них, возможно, привели силой", - заявил Мачарашвили. Парламентские выборы 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Результаты ЦИК, согласно которым "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о тотальной фальсификации.Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>>К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием.Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, гурам мачарашвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024