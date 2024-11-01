https://sputnik-georgia.ru/20241101/obvinyaemye-v-falsifikatsii-vyborov-v-gruzii-pomescheny-pod-arest-290702830.html

Обвиняемые в фальсификации выборов в Грузии помещены под арест

Обвиняемые в фальсификации выборов в Грузии помещены под арест

Sputnik Грузия

Голосование на участке №69 в селе Садахло из-за вброса бюллетеней пришлось прервать, а результаты – аннулировать 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T17:13+0400

2024-11-01T17:13+0400

2024-11-01T18:20+0400

парламентские выборы

новости

грузия

политика

шалва папуашвили

садахло

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Суд отправил под арест на время следствия двоих задержанных за вброс бюллетеней в урну на избирательном участке №69 в селе Садахло Марнеульского района во время выборов в парламент Грузии. Голосование на участке №69 в селе Садахло из-за вброса бюллетеней пришлось прервать, а результаты – аннулировать. Видеозапись произошедшего сразу же распространилась в СМИ, а позже стала одним из аргументов оппозиции, что выборы были сфальсифицированы. Он отметил, что ничего не фальсифицировал. "Надо быть дураком, чтобы такое сделать", сказал Искандаров.Адвокат Зураб Далакишвили заявил, что судья выбрала самую строгую меру пресечения, отказавшись от освобождения обвиняемых хотя бы под залог. По его словам, нарушение имело лишь процедурный характер, и никаких фальшивых бюллетеней и фальсификации не было. Обвиняемым в фальсификации выборов грозит до двух лет тюрьмы.Ранее Искандаров написал в соцсети, что произошла хорошо спланированная провокация – оппозиционеры занимались агитацией на избирательном участке и не давали избирателям возможности опустить конверты со своими бюллетенями в урну. Преступления во время выборов в Грузии – расследуются 47 уголовных дел>>По словам Искандарова, многие были свидетелями того, что как раз таки оппозиционеры держали в руках эти конверты, а он не сдержался, выхватил их и опустил в урну. На избирательном участке №69, где произошел инцидент, выборы проходили по старому методу, то есть без применения электронных технологий. Парламентские выборы 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По итогам голосования 26 октября в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Результаты ЦИК, согласно которым "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент, заявив о тотальной фальсификации.Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>>К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования.Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием.Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, садахло, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024