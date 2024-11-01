https://sputnik-georgia.ru/20241101/oppozitsii-ne-udastsya-sorvat-rabotu-novogo-parlamenta-gruzii--premer-290700779.html

Оппозиции не удастся сорвать работу нового парламента Грузии – премьер

Оппозиции не удастся сорвать работу нового парламента Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Кобахидзе подчеркнул, что события после выборов 2020 года в Грузии не повторятся 01.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-01T15:52+0400

2024-11-01T15:52+0400

2024-11-01T15:52+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Парламент Грузии нового созыва приступит к работе, несмотря на попытки саботажа, и более того – оппозиционеры вскоре сами войдут в законодательный орган, заявил заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах 26 октября 53,93% голосов. Эти данные ЦИК отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив о фальсификации.По утверждению премьера, оппозиция хоть и заявила, что намерена отказаться от депутатских мандатов, долго эта попытка саботажа продолжаться не будет из-за отсутствия у оппозиции ресурсов. "Поэтому, я думаю, что если сами "топ-умы" не поймут все это, есть внешние "топ-умы", которые, наверно, дадут им совет на этот счет… Поэтому, я думаю, что, в конце концов, они войдут в парламент гораздо раньше, чем люди могут себе представить", - заявил Кобахидзе. "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в краже ее голосов>>Представители правящей партии превратили слово "топ-умы" в крылатое и используют его в качестве иронии. Это слово подхватили после того, как один из членов коалиции "Сильная Грузия" Григол Гегелия сказал, что топ-умы от оппозиционных партий вместе с IT-специалистами работают над выявлением схемы фальсификации выборов. По словам премьера, оппозиционеры знают, что "Грузинская мечта" не допустит повторения того, что происходило после парламентских выборов 2020 года. Оппозиция объявила бойкот парламенту сразу же после парламентских выборов 2020 года, обвинив власти в их фальсификации. Оппозиция вошла в парламент спустя несколько месяцев после заключения соглашения с властями при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года. Согласно этому соглашению, выборы в органы местного самоуправления осенью 2021 года превратились в своего рода референдум. Если бы правящая партия не набрала в пропорциональной части более 43% голосов, должны были быть назначены досрочные парламентские выборы. "Грузинская мечта" получила 46,7%.Парламентские выборы 2024Парламентские выборы впервые прошли в Грузии только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.По итогам голосования 26 октября в парламент прошли пять политических сил - правящая партия "Грузинская мечта", а также коалиции "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия"), "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане"), "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") и партия "За Грузию".Результаты ЦИК, согласно которым "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, отказались признавать все четыре оппозиционные силы, которые прошли в парламент, поддерживающие их НПО и президент, заявив о тотальной фальсификации. Президента Грузии призвали доказать фальсификацию выборов или признаться, что сплетничала>>К этому времени прокуратура Грузии, МВД и Специальная следственная служба расследуют 47 дел по фактам предполагаемых преступлений, совершенных в предвыборный период и в день голосования. Следствие началось на основании обращений ЦИК, правящей и оппозиционных партий, неправительственных организаций, а также распространенной в СМИ информации. Заявившие о тотальной фальсификации выборов оппозиционеры, НПО и президент отказались сотрудничать со следствием. Власти называют все обвинения касательно фальсификации дезинформацией. Ежедневно лидеры "Грузинской мечты" проводят брифинги и делают комментарии по каждому обвинению. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, имеет место фабрикация псевдодоказательств фальсификации выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, специальная следственная служба, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия