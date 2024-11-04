https://sputnik-georgia.ru/20241104/dopolnitelnye-avtobusy-khotyat-naznachit-v-aeroport-kutaisi-iz-krupnykh-gorodov-gruzii-290746175.html

Дополнительные автобусы хотят назначить в аэропорт Кутаиси из крупных городов Грузии

Дополнительные автобусы хотят назначить в аэропорт Кутаиси из крупных городов Грузии

Sputnik Грузия

В аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T22:36+0400

2024-11-04T22:36+0400

2024-11-04T22:36+0400

грузия

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кутаисский международный аэропорт

объединение аэропортов грузии

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Добраться до аэропорта Кутаиси станет проще – Объединение аэропортов Грузии пригласило компании принять участие в перевозке пассажиров на автобусах в аэропорт Кутаиси из крупных городов Грузии. Объединение объявило запрос о выражении заинтересованности в услугах пассажирского автобусного транспорта и приглашает всех лиц, заинтересованных обслуживать пассажиров автобусами с неэксклюзивными правами. На данном этапе перевозку пассажиров в аэропорт и обратно осуществляют две автобусные компании из Тбилиси и Батуми. Свою заинтересованность могут выразить все те операторы, которые заинтересованы в перевозке пассажиров из крупных городов Грузии в международный аэропорт Кутаиси и наоборот, и соответствуют требованиям, установленным ООО "Объединение аэропортов Грузии". Заинтересованные лица могут подать заявку на право перевозки пассажиров в аэропорт Кутаиси до 16:00 15 ноября 2024 года по следующему адресу: Грузия, г. Тбилиси, Самгорский район, переулок Шалвы Чанкотадзе, 21 или по электронной почте: business@airports.ge. В аэропорту Кутаиси построят новую взлетно-посадочную полосу >>По последним данным Объединения аэропортов Грузии, в январе-марте 2024 года пассажиропоток в аэропорту Кутаиси вырос на 57%, а количество рейсов – на 42% по сравнению с данными за три месяца с начала 2023 года. В аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, кутаисский международный аэропорт, объединение аэропортов грузии