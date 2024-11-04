https://sputnik-georgia.ru/20241104/nekotorye-chleny-evroparlamenta-otlichayutsya-agressivnostyu-v-otnoshenii-gruzii---deputat-290740190.html

Некоторые члены Европарламента отличаются агрессивностью в отношении Грузии – депутат

Некоторые члены Европарламента отличаются агрессивностью в отношении Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Ранее европарламентарий Раса Юкнявичене заявила, что для Грузии дверь Европы закрывается руками тех, кто голосовал за "Грузинскую мечту" 04.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-04T14:31+0400

2024-11-04T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Некоторые члены Европарламента, которые представляют страны бывшего социалистического блока, отличаются особой агрессивностью в отношении Грузии, заявила депутат грузинского парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Майя Битадзе в эфире телеканала "Имеди". Ранее европарламентарий Раса Юкнявичене заявила, что для Грузии дверь Европы закрывается руками тех, кто голосовал за "Грузинскую мечту", но, прежде всего, руками тех, кто манипулировал выборами, не провел их в свободной и справедливой среде. По ее словам, выборы в парламент Грузии 26 октября были украдены у грузинского народа. По ее словам, подобное поведение политиков из бывшего социалистического блока наводит на очень нехорошие мысли о том, не думают ли они, что Грузия, которая, как и они граничит с Россией, является для них щитом. "Они забывают, что после распада СССР они практически получили в подарок защитный зонтик как НАТО, так и ЕС", – сказала Битадзе. При этом она отметила, что в европейских структурах есть много добросовестных политиков. Интеграция Грузии в ЕС не приостанавливалась – Папуашвили>>"Меня очень радует, что в Европарламенте и в европейских структурах в целом не все так думают. Там есть много добросовестных политиков", – заявила Битадзе.На фоне общего ухудшения отношений между Грузией и Западом критика со стороны западных политиков с каждым днем усиливается. Наиболее жесткими высказываниями в адрес Грузии отличаются литовские политики, европарламентарии Раса Юкнявичене и Андрюс Кубилюс. Более того, глава МИД Литвы вместе со своими коллегами из Эстонии и Исландии в середине мая 2024 года участвовали в акции протеста в центре Тбилиси, на которой требовали отзыва законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Именно принятие этого закона стало камнем преткновения между Грузией и Западом. Закон обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. ЕС и США обвинили грузинские власти в откате демократии и начали принимать меры – заморожена часть помощи правительству и де-факто приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. Евросоюз приостановил визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе.Орбан призвал власти Грузии не обращать внимание на реакцию Европы после выборов>>Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Лидеры "Грузинской мечты" не раз говорили, что надеются на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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