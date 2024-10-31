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Интеграция Грузии в ЕС не приостанавливалась – Папуашвили

Интеграция Грузии в ЕС не приостанавливалась – Папуашвили

Sputnik Грузия

Евроинтеграция – это не есть следование сиюминутной политической конъюнктуре, сказал глава парламента Грузии 31.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-31T19:30+0400

2024-10-31T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Интеграция Грузии в Евросоюз не приостанавливалась и свидетельством тому является сам факт работы Еврокомиссии над отчетом о расширении по Грузии, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили на брифинге. Еврокомиссия в своем объемном отчете напомнила о реакции Евросовета на принятие в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Согласно заключению Евросовета от 27 июня, курс действий властей Грузии ставит под угрозу путь страны в ЕС, фактически приводя к остановке процесса вступления. О том, что курс действий властей де-факто останавливает процесс вступления Грузии в ЕС, Евросовет заявил и 17 октября. По его словам, точно так же, как Евросоюз продолжает оценку Грузии, власти Грузии продолжают работать над вопросами, предусмотренными Соглашением об ассоциации с ЕС. "Именно это и является евроинтеграцией. Она не приостанавливалась и не может приостановиться", – подчеркнул Папуашвили. Он отметил, что евроинтеграция – это работа, ориентированная на долгосрочный результат."Если наши достижения чему-то и научили нас в этом процессе, так это то, что евроинтеграция – это работа, ориентированная на долгосрочный результат, а не следование сиюминутной политической конъюнктуре", – заявил Папуашвили.По его словам, результаты прошедших 26 октября парламентских выборов показали, что население поддерживает то, как "Грузинская мечта" работает над евроинтеграцией страны. "На парламентских выборах население очень ясно сделало выбор по процессу евроинтеграции: между истеричной политикой оппозиции и деловой, конструктивной, учитывающей интересы грузинского народа политикой "Грузинской мечты", – сказал Папуашвили.Девять шагов на пути в ЕС – обнародован отчет о выполнении Грузией рекомендаций>>Спикер парламента отметил, Грузия уже проделала большую часть работы по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом от 2014 года, и к 2028 году намерена выполнить 90%, что приблизит страну к членству в Евросоюзе. "Мы внимательно изучим документ о расширении и запланируем будущие шаги с учетом лучших интересов грузинских фермеров, предпринимателей и наших граждан", – заявил Папуашвили. По его словам, в последние годы Грузия тесно сотрудничала с Еврокомиссией в процессе анализа каждой сферы, и в будущем готова активно сотрудничать с соответствующими институтами Евросоюза с той же целью. В 2023 году, вместе со статусом страны-кандидата на вступление в ЕС, Грузия получила девять рекомендаций для перехода на следующий этап – открытия переговоров о вступлении. Среди этих шагов – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Папуашвили подытожил отчет ЕврокомиссииВ отчете Еврокомиссии дана оценка способности Грузии принять на себя обязательства члена Евросоюза. Отчет разбит на шесть блоков: фундаментальные сферы (демократия, верховенство закона и другие), внутренний рынок, конкурентоспособность и инклюзивный рост, зеленая повестка дня, ресурсы и сельское хозяйство, внешние отношения. "Согласно общей оценке, Грузия прогрессирует на пути членства в Евросоюзе. Мы положительно оцениваем отчет Еврокомиссии. По оценке Еврокомиссии, из 35 глав за последний один год Грузия зафиксировала хороший прогресс по 12 главам, а определенный прогресс – по 12 главам", – сказал Папуашвили.По его словам, отчет Еврокомиссии является очень четким подтверждением того, что, несмотря на ограниченное время для парламентской деятельности из-за выборов и постоянную обструкцию оппозиции и неправительственного сектора, Грузия сделала важные шаги на пути в ЕС. Основной причиной такой оценки, по его словам, в отчете называется следующее: отмена гендерных квот в партийных списках (до сих пор каждым вторым кандидатом в депутаты в партийном списке должна была быть женщина), принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", и не удавшееся проведение "прайда ЛГБТ*".Папуашвили подчеркнул, что в данной главе оценка Грузии, Украины и Молдовы совпадают, а в целом по блоку "Основы процесса присоединения" Грузия опережает эти страны. "То, что между правительством Грузии и Еврокомиссией на данном этапе нет согласия по по законам о прозрачности и против пропаганды ЛГБТ*, это не ново для нашего общества. Эти законы и на выборах были одним из центральных вопросов, в связи с чем наше общество четко зафиксировало свою позицию", – сказал Папуашвили.Главы МИД ЕС в ноябре обсудят ситуацию в Грузии после выборов – Герчинский>>По его словам, беседа с Евросоюзом по этим вопросам продолжится с учетом данной позиции граждан Грузии."Помимо фундаментального направления, Грузия опережает Украину и Молдову и в общей оценке групп "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность", что является главной сутью Евросоюза как организации. Именно вокруг этих вопросов в свое время был создан Евросоюз и именно поэтому Евросоюз привлекателен для многих", – сказал Папуашвили.Глава парламента отметил, что, согласно общей оценке, Грузия вновь солидно опережает Молдову, а от Украины отстает только в трех блоках – зеленая повестка дня, ресурсы и внешние отношения.С еще большим преимуществом Грузия оторвалась от Боснии и Герцеговины, с которой Евросоюз, как и в случае Украины и Молдовы, уже открыл переговоры о вступлении. Грузия пока в ожидании этого решения. Грузия является частью политики расширения Евросоюза - Бочоришвили об отчете ЕК>>Папуашвили подчеркнул, что Грузия с 2014 года планомерно продвигается на пути в ЕС."И в то же время мы видим от некоторых представителей Евросоюза попытки крайней политизации этого процесса. Все должны осознать, что подобный недальновидный подход превращает евроинтеграцию из инструмента сотрудничества в политическое оружие", – сказал глава Парламента. Он отметил, что подобный подход в конечном счете наносит вред всему процессу евроинтеграции и самому Евросоюзу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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